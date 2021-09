W grupie A pewne awansu do kolejnej fazy turnieju są trzy zespoły: Polska, Serbia i Ukraina. Obecnie fotel lidera zajmują obrońcy mistrzowskiego tytułu. Podopieczni Slobodana Kovacza rozegrali już wszystkie spotkania i o tym, z którego miejsca awansują zadecyduje mecz Polska - Ukraina.

Mistrzowie świata wyprzedzą Serbów, jeśli wygrają z Ukraińcami w jakichkolwiek rozmiarach. Nasi wschodni sąsiedzi zapewnili sobie udział w 1/8 finału zwycięstwem z Belgią. W tym meczu zaprezentowali się z dobrej strony i "Biało-Czerwonych" czeka trudne zadanie. Tym bardziej, że Ukraińcy zagrają bez żadnej presji, bo swój cel już osiągnęli.



Polska - Ukraina. Gdzie oglądać?

Mecz Polska Ukraina rozpocznie się o godz. 17.30. Transmisja w Polsacie Sport. Relacja tekstowa w Interii.



Interesująco zapowiada się także starcie Grecji z Portugalią (godz. 20.30). Obie drużyny mają szansę, żeby zająć czwarte miejsce, ostatnie premiowane awansem. Można spodziewać się zatem bitwy "na noże". Portugalczycy i Grecy pokazali w poprzednich spotkaniach, że w siatkówkę grać potrafią, a wolą walki i ambicją skradli serca polskich kibiców.



W najgorszej sytuacji jest Belgia. Rodacy Vitala Heynena w Krakowie spisali się poniżej oczekiwań. Odnieśli tylko jedno zwycięstwo w pięciu spotkaniach i wszystko wskazuje na to, że pożegnają się z turniejem. Sam Deroo i spółka z niepokojem będą śledzić starcie Portugalii z Grecją.



Warto również spoglądać na rozstrzygnięcia w fińskim Tampere, bo zespoły z "polskiej" grupy trafiają właśnie na drużyny z grupy C w 1/8 finału. Na pewno rywalami Polaków nie będą Holendrzy, którzy zapewnili sobie pierwsze miejsce. Końcowa kolejność na pozycjach dwa, trzy i cztery jest sprawą otwartą. W środę Rosjanie zagrają z najsłabszym zespołem grupy Macedonią Północną i nie powinni mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa. Wielkie emocje szykują się za to w pojedynku Finlandii z Turcją.

RK



Najnowsze informacje z ME w siatkówce mężczyzn - Sprawdź!



ME siatkarzy 2021 - grupa A (Kraków) Data Mecz Godz./Wynik 2.09.2021 Grecja - Ukraina 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15) 2.09.2021 Polska - Portugalia 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:19) 2.09.2021 Belgia - Serbia 1:3 (13:25, 18:25, 25:21, 20:25) 3.09.2021 Belgia - Portugalia 2:3 (23:25, 22:25, 25:20, 25:18, 13:15) 3.09.2021 Ukraina - Serbia 0:3 (25:27, 24:26, 21:25) 4.09.2021 Belgia - Grecja 3:0 (25:16, 25:22, 25:22) 4.09.2021 Serbia - Polska 2:3 (21:25, 25:23, 25:20, 20:25, 14:16) 5.09.2021 Portugalia - Ukraina 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15) 5.09.2021 Grecja - Polska 1:3 (15:25, 22:25, 25:20, 24:26) 6.09.2021 Portugalia - Serbia 1:3 (15:25, 21:25, 25:22, 17:25) 6.09.2021 Polska - Belgia 3:0 (25:18, 26:24, 25:16) 7.09.2021 Serbia - Grecja 3:2 (25:23, 22:25, 25:16, 28:30, 15:5) 7.09.2021 Ukraina - Belgia 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23) 8.09.2021 Polska - Ukraina 17.30 8.09.2021 Grecja - Portugalia 20.30 Tabela Lp. Zespół Mecze Zw. Por. Sety Pkt 1. Serbia 5 4 1 14:7 12 2. Polska 4 4 0 12:4 11 3. Ukraina 4 3 1 9:8 7 4. Belgia 5 1 4 7:12 4 5. Portugalia 4 1 3 7:11 3 6. Grecja 4 0 4 5:12 2

ME siatkarzy 2021 - grupa C (Tampere) Data Mecz Godz./Wynik 1.09.2021 Finlandia - Macedonia Płn. 3:1 (25:20, 25:15, 24:26, 25:22) 2.09.2021 Rosja - Turcja 1:3 (27:29, 25:16, 21:25, 19:25) 2.09.2021 Holandia - Hiszpania 3:0 (25:23, 26:24, 25:22) 3.09.2021 Turcja - Hiszpania 3:1 (25:16, 29:31, 27:25, 25:23) 3.09.2021 Holandia - Macedonia Płn. 3:0 (25:20, 25:18, 25:22) 4.09.2021 Hiszpania - Finlandia 0:3 (19:25, 20:25, 18:25) 4.09.2021 Holandia - Rosja 2:3 (13:25, 25:19, 21:25, 25:21, 13:15) 5.09.2021 Macedonia Płn. - Turcja 0:3 (22:25, 12:25, 15:25) 5.09.2021 Rosja - Finlandia 3:1 (22:25, 25:15, 25:23, 25:17) 6.09.2021 Macedonia Płn. - Hiszpania 1:3 (23:25, 25:21, 28:30, 15:25) 6.09.2021 Turcja - Holandia 1:3 (25:22, 25:27, 25:27, 23:25) 7.09.2021 Hiszpania - Rosja 1:3 (20:25, 25:20, 16:25, 17:25) 7.09.2021 Finlandia - Holandia 1:3 (23:25, 25:21, 25:27, 20:25) 8.09.2021 Rosja - Macedonia Płn. 16.00 8.09.2021 Finlandia - Turcja 19.00 Tabela Lp. Zespół Mecze Zw. Por. Sety Pkt 1. Holandia 5 4 1 14:5 13 2. Turcja 4 3 1 9:5 9 3. Rosja 4 3 1 10:7 8 4. Finlandia 4 2 2 8:7 6 5. Hiszpania 5 1 4 5:13 3 6. Macedonia Płn. 4 0 4 2:12 0