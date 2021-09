Podopieczni Vitala Heynena z meczu na mecz prezentują się coraz lepiej. W fazie grupowej męczyli się z dużo niżej notowaną Grecją, ale od tego momentu zmiatają kolejnych rywali z parkietu. Mistrzowie świata odprawili w trzech setach Belgię, Ukrainę, Finlandię i Rosję. W starciu ćwierćfinałowym z wicemistrzem olimpijskim z Tokio zagrali wręcz koncertowo. Styl, w jakim awansowali do półfinału, zrobił piorunujące wrażenie. Orłów do zwycięstwa poprowadził duet Wilfredo Leon - Bartosz Kurek, jednak na słowa uznania zasługuje cała drużyna.

Najnowsze informacje z ME w siatkówce mężczyzn - Sprawdź!



Mecze półfinałowe i rywalizacja o medale odbędą się w katowickim Spodku, czyli mekce polskiej siatkówki, w sobotę i niedzielę.



Polska - Słowenia. Gdzie obejrzeć mecz?

O 17.30 rozpocznie się pierwsze spotkanie 1/2 finału Polska - Słowenia. Siatkarze z Bałkanów to bardzo niewygodny rywal, który zwłaszcza w mistrzostwach Europy mocno dał się we znaki Orłom. Na cztery rozegrane mecze między tymi zespołami w czempionacie Starego Kontynentu aż trzy wygrali Słoweńcy. W 2015 roku pokonali Polaków w ćwierćfinale, dwa lata później w barażach, a poprzednich ME w półfinale. "Biało-Czerwoni" mają więc doskonałą okazję do rewanżu. Początek spotkania o godz. 17.30. Transmisja w Polsacie Sport. Relacja tekstowa w Interii.



O 21.00 na boisko wyjdą obrońcy tytułu Serbowie i Włosi.



W niedzielę ostatni akord ME - mecze o medale. O 17.30 początek rywalizacji o brąz, a o 20.30 o złoto.

Sobotni półfinał w katowickim Spodku rozpocznie się o godzinie 17.30. Transmisja meczu półfinałowego ME siatkarzy Polska - Słowenia w sobotę 18 września od godziny 17.20 w Polsacie Sport i Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 15.30.

RK