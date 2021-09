ME siatkarzy. Polska - Rosja o półfinał. Gdzie oglądać?

Spotkania Polaków z Rosjanami zawsze dostarczają wielu emocji i zapewne tak też będzie w środowy wieczór. Naprzeciw siebie staną aktualni mistrzowie świata i wicemistrzowie olimpijscy z Tokio. Stawka ogromna - półfinał czempionatu Starego Kontynentu.

- Polacy w tym turnieju prezentują się lepiej niż Rosjanie i to my będziemy faworytem. Przypuszczam, że nasi wspaniali kibice poniosą chłopaków - mówił w rozmowie z Interią były reprezentant Polski, a obecnie trener kadru U-21 Daniel Pliński.



W 1/8 finału "Biało-Czerwoni" rozgromili Finlandię 3:0. Rosjanie męczyli się z Ukrainą, ale wygrali 3:1. "Sborna" ma problemy związane z kontuzjami kluczowych zawodników, ale ten zespół jest zawsze groźny. Podopiecznych Vitala Heynena czeka ciężki bój.



Mecz Polska - Rosja rozpocznie się o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport. Relacja tekstowa w Interii. Zwycięzca zmierzy się w półfinale z lepszym z pary Czechy - Słowenia. Nasi południowi sąsiedzie sprawili we wtorek największą sensację turnieju. Wyrzucili za burtę mistrzów olimpijskich Francuzów. I to w jakim stylu! Pokonali "Trójkolorowych" 3:0.



Trzy godziny przed starciem Polaków na boisko w Ergo Arenie wyjdą Holendrzy i Serbowie. Triumfator tego meczu trafi w 1/2 finału na zwycięzcę pojedynku Włochy - Niemcy.



Półfinały i rywalizacja o medale odbędzie się w Katowicach w sobotę i niedzielę.

