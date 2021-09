"Biało-Czerwoni" awansowali do ćwierćfinału w efektowym stylu. W meczu 1/8 finału rozgromili współgospodarza turnieju Finlandię 3:0. "Sborna" natomiast pokonała Ukrainę 3:1.

Starcie Polaków z Rosjanami to bez wątpienia szlagier 1/4 finału. Naprzeciw siebie staną aktualni mistrzowie świata i wicemistrzowie olimpijscy.



- Jak każdego profesjonalnego sportowca cieszy takie wyzwanie. To będzie znakomity test. Też jestem osobiście podekscytowany. Mam nadzieję, że wyjdziemy z tego spotkania zwycięsko i będziemy dalej kontynuować naszą podróż w tych mistrzostwach - mówił o pojedynku ze "Sborną" atakujący Orłów Bartosz Kurek.



Pojedynek, którego stawką będzie półfinał mistrzostw Europy, odbędzie się we wtorek. Początek spotkania o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport. Relacja tekstowa w Interii.



Trzy godziny wcześniej na boisko w Ergo Arenie wyjdą Holendrzy i Serbowie. Obie drużyny stoczyły ciężkie pięciosetowe pojedynki w 1/8 finału. "Oranje" okazali lepsi od Portugalii, a mistrzowie Europy z wielkim trudem wygrali z Turcją.



Dwa kolejne mecze ćwierćfinałowe rozegrane zostaną w czeskiej Ostrawie. W środę Włosi zmierzą się z Niemcami. Drugą parę ćwierćfinałową poznamy w poniedziałek, a utworzą ją zwycięzcy meczów Francja - Czechy i Słowenia - Chorwacja.



