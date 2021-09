ME siatkarzy. Polska - Rosja 3:0. Michał Kubiak: To przechodzi ludzkie pojęcie

Z obozu Orłów

- Takiej atmosfery nie ma nigdzie na świecie. To co się dzieje u nas przechodzi ludzkie pojęcie. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy grać przed taką publicznością - powiedział kapitan reprezentacji Polski Michał Kubiak. Biało-czerwoni kibice, którzy szczelnie wypełnili gdańską Ergo Arenę, ponieśli podopiecznych Vitala Heynena do efektownego zwycięstwa z Rosją 3:0 w ćwierćfinale mistrzostw Europy.

