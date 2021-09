"Biało-Czerwoni" zainkasowali komplet punktów, choć nie obyło się bez problemów. Po pierwszym gładko wygranym secie 25:16, w drugim doszło do niespodzianki. Portugalczycy wykorzystali błędy mistrzów świata i wygrali 25:22. W trzeciej i czwartej partii wszystko wróciło do normy. Podopieczni Vitala Heynena dominowali na boisku, zwyciężając 25:16 i 25:19.

Aż czterech polskich siatkarzy zapisało na swoim koncie ponad 10 punktów: Bartosz Kurek (18), Wilfredo Leon (14), Jakub Kochanowski (14) i Michał Kubiak (12). "Biało-Czerwoni byli lepsi od rywala w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła.



Ciekawie zapowiadało się starcie obrońców tytułu Serbów z groźną Belgią. Pierwsze dwie odsłony toczyły się pod dyktando siatkarzy z Bałkanów - 25:13 i 25:18. Rozluźnienie w serbskim zespole sprawiło, że Belgowie wrócili do gry w trzecim secie (25:21). Mistrzowie Europy zmobilizowali się w kolejnej partii, która wygrali 25:20 i cały mecz 3:1. Najwięcej punktów dla Serbów zdobył Urosz Kovaczević - 27.



Do małej niespodzianki doszło w starciu Greków z Ukrainą. Nasi wschodni sąsiedzi wprawdzie triumfowali, ale dopiero po tie-breaku.



W tabeli grupy A prowadzą Polacy, którzy wyprzedzają Serbów lepszą różnicą małych punktów. Trzecie miejsce zajmuje Ukraina, czwarte Grecja, piąte Belgia, a tabelę zamyka Portugalia. Do 1/8 finału awansują cztery najlepsze zespoły.



W piątek w "polskiej" grupie odbędą się dwa spotkania - Belgia - Portugalia (17.30) i Ukraina - Serbia (20.30). Nasi siatkarze mają dzień odpoczynku, a w sobotę czeka ich starcie z mistrzami Europy. Początek rywalizacji z Serbami o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport. Relacja tekstowa w Interii.

ME siatkarzy 2021 - grupa A (Kraków) Data Mecz Godz./Wynik 2.09.2021 Grecja - Ukraina 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15) 2.09.2021 Polska - Portugalia 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:19) 2.09.2021 Belgia - Serbia 1:3 (13:25, 18:25, 25:21, 20:25) 3.09.2021 Belgia - Portugalia 17.30 3.09.2021 Ukraina - Serbia 20.30 4.09.2021 Belgia - Grecja 17.30 4.09.2021 Serbia - Polska 20.30 5.09.2021 Portugalia - Ukraina 17.30 5.09.2021 Grecja - Polska 20.30 6.09.2021 Portugalia - Serbia 17.30 6.09.2021 Polska - Belgia 20.30 7.09.2021 Serbia - Grecja 17.30 7.09.2021 Ukraina - Belgia 20.30 8.09.2021 Polska - Ukraina 17.30 8.09.2021 Grecja - Portugalia 20.30 Tabela Lp. Zespół Mecze Zw. Por. Sety Pkt 1. Polska 1 1 0 3:1 3 2. Serbia 1 1 0 3:1 3 3. Ukraina 1 1 0 3:2 2 4. Grecja 1 0 1 2:3 1 5. Belgia 1 0 1 1:3 0 6. Portugalia 1 0 1 1:3 0

