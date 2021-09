Miało być lekko, łatwo i przyjemnie. Tymczasem najsłabszy zespół grupy Grecja sprawiła mistrzom świata niespodziewane kłopoty, których po pierwszym secie wygranym 25:15 nikt się nie spodziewał. Przebieg drugiej partii był poważnym ostrzeżeniem dla "Biało-Czerwonych", ale wnioski nie zostały wyciągnięte, co odbiło się w następnej odsłonie. Grecy grali na luzie i wychodziło im niemal wszystko. Polacy wyraźnie zaskoczeni, że rywal stawia taki opór popełniali sporo błędów. Nie mogło się to dobrze skończyć. Porażka w trzecim secie 20:25 chluby naszym siatkarzom nie przynosi. Trener Orłów Vital Heynen na czwartą partię posłał w bój swoich asów Wilfredo Leona i Bartosza Kurka, ale ich obecność na boisku nie sparaliżowała rywali. Gospodarze wprawdzie wygrali, ale dopiero na przewagi 26:24 i cały mecz 3:1.

Reklama

"Biało-Czerwoni" odnieśli trzecie zwycięstwo w turnieju dzięki czemu wskoczyli na pozycję lidera grupy. Podopieczni Heynena mają w dorobku osiem punków. Jedno zwycięstwo i jeden punkt mniej od Polski mają Serbowie, którzy dziś odpoczywali.



Najnowsze informacje z ME w siatkówce mężczyzn - Sprawdź!



W drugim niedzielnym meczu Ukraina stoczyła dramatyczny bój z Portugalią. Stawka spotkania była wysoka, bo triumfator mocno przybliżał się do awansu do kolejnej fazy. 3:2 wygrali nasi wschodni sąsiedzi, którzy zajmują trzecie miejsce. Na czwartej pozycji, ostatniej premiowanej awansem, znajdują się obecnie Belgowie, czyli nasz poniedziałkowy rywal. Początek meczu Orłów z rodakami Heynena o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport. Relacja tekstowa w Interii.



Trzy godziny wcześniej na boisko w Tauron Arenie wyjdą Portugalczycy i Serbowie.

RK



ME siatkarzy 2021 - grupa A (Kraków) Data Mecz Godz./Wynik 2.09.2021 Grecja - Ukraina 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15) 2.09.2021 Polska - Portugalia 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:19) 2.09.2021 Belgia - Serbia 1:3 (13:25, 18:25, 25:21, 20:25) 3.09.2021 Belgia - Portugalia 2:3 (23:25, 22:25, 25:20, 25:18, 13:15) 3.09.2021 Ukraina - Serbia 0:3 (25:27, 24:26, 21:25) 4.09.2021 Belgia - Grecja 3:0 (25:16, 25:22, 25:22) 4.09.2021 Serbia - Polska 2:3 (21:25, 25:23, 25:20, 20:25, 14:16) 5.09.2021 Portugalia - Ukraina 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15) 5.09.2021 Grecja - Polska 1:3 (15:25, 22:25, 25:20, 24:26) 6.09.2021 Portugalia - Serbia 17.30 6.09.2021 Polska - Belgia 20.30 7.09.2021 Serbia - Grecja 17.30 7.09.2021 Ukraina - Belgia 20.30 8.09.2021 Polska - Ukraina 17.30 8.09.2021 Grecja - Portugalia 20.30 Tabela Lp. Zespół Mecze Zw. Por. Sety Pkt 1. Polska 3 3 0 9:4 8 2. Serbia 3 2 1 8:4 7 3. Ukraina 3 2 1 6:7 4 4. Belgia 3 1 2 6:6 4 5. Portugalia 3 1 2 6:8 1 6. Grecja 3 0 2 2:6 1