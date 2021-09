Polscy siatkarze rozpoczynają fazę pucharową mistrzostw Europy. W sobotę w gdańskiej Ergo Arenie zmierzą się z Finlandią w 1/8 finału. Początek spotkania o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport. Relacja tekstowa w Interii.

W opinii wielu ekspertów od fazy pucharowej zaczyna się prawdziwe granie. W rozgrywkach grupowych stratę punktów można jeszcze odrobić w innych spotkaniach. Od 1/8 finału chwila słabości może zakończyć się fatalnie - przegrywający odpada z dalszej rywalizacji.

W grupie A, która swoje mecze rozgrywała w krakowskiej Tauron Arenie, "Biało-Czerwoni" spisali się bardzo dobrze. Wygrali wszystkie pięć spotkań i z pierwszego miejsca awansowali do kolejnej fazy. Finowie rozgrywali swoje spotkania grupowe u siebie w Tampere. Do ostatniej chwili walczyli, żeby uniknąć starcia z mistrzami świata w 1/8 finału. Na zakończenie batalii w grupie C wygrali z Turcją 3:2, ale nie wystarczyło to, żeby przeskoczyć rywali w tabeli.

Polska - Finlandia. Gdzie oglądać?

Z Krakowa podopieczni Vitala Heynena przenieśli się do Gdańska, gdzie rozegrane zostaną spotkania 1/8 i 1/4 finału. Pierwsze pojedynki już w sobotę. Starcie Polska - Finlandia rozpocznie się o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport. Relacja tekstowa w Interii. Trzy godziny wcześniej na boisko wyjdą siatkarze Rosji i Ukrainy. Z punktu widzenia Polaków ten mecz jest niezwykle ważny, bo wyłoni ewentualnego rywala Orłów w ćwierćfinale. Jeśli oczywiście "Biało-Czerwoni" uporają się z Finami.

