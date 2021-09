Mecz z Serbami był zapowiadany jako szlagier grupy A i kibice, który wypełnili szczelnie Tauron Arenę, zobaczyli widowisko na wysokim poziomie. Polacy świetnie rozpoczęli mecz, wygrywając pierwsza partię 25:21. Kolejne dwie padły jednak łupem mistrzów Europy. "Biało-Czerwoni" znaleźli się pod ścianą. W czwartym secie przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść i o końcowym triumfie decydował tie-break, w którym wojnę nerwów wygrali Polacy 16:14 i cały mecz 3:2.

Dla Polaków było to drugie zwycięstwo w turnieju. W tabeli jednak mistrzowie świata zajmują drugie miejsce z dorobkiem pięciu punktów. Liderem nadal są Serbowie, którzy mają tyle samo zwycięstw, ale o dwa "oczka" więcej. Obrońcy tytułu mają jednak jeden mecz rozegrany więcej.



Reklama

Na trzecie miejsce awansowali Belgowie po zwycięstwie 3:0 z Grecją.



W niedzielę w grupie A odbędą się dwa spotkania. O godz. 17.30 Portugalia zmierzy się z Ukrainą i to jest niezwykle ważny mecz dla obu drużyn w kontekście awansu do kolejnej rundy. Trzy godziny później na boisko wyjdą Polacy, którzy zagrają z Grecją. Transmisja spotkania w Polsacie Sport.



Do 1/8 finału awansują po cztery najlepsze zespoły z każdej z grup.

RK



Najnowsze informacje z ME w siatkówce mężczyzn - Sprawdź!

ME siatkarzy 2021 - grupa A (Kraków) Data Mecz Godz./Wynik 2.09.2021 Grecja - Ukraina 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15) 2.09.2021 Polska - Portugalia 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:19) 2.09.2021 Belgia - Serbia 1:3 (13:25, 18:25, 25:21, 20:25) 3.09.2021 Belgia - Portugalia 2:3 (23:25, 22:25, 25:20, 25:18, 13:15) 3.09.2021 Ukraina - Serbia 0:3 (25:27, 24:26, 21:25) 4.09.2021 Belgia - Grecja 3:0 (25:16, 25:22, 25:22) 4.09.2021 Serbia - Polska 2:3 (21:25, 25:23, 25:20, 20:25, 14:16) 5.09.2021 Portugalia - Ukraina 17.30 5.09.2021 Grecja - Polska 20.30 6.09.2021 Portugalia - Serbia 17.30 6.09.2021 Polska - Belgia 20.30 7.09.2021 Serbia - Grecja 17.30 7.09.2021 Ukraina - Belgia 20.30 8.09.2021 Polska - Ukraina 17.30 8.09.2021 Grecja - Portugalia 20.30 Tabela Lp. Zespół Mecze Zw. Por. Sety Pkt 1. Serbia 3 2 1 8:3 7 2. Polska 2 2 0 6:3 5 3. Belgia 3 1 2 6:6 4 4. Portugalia 2 1 1 4:5 2 5. Ukraina 2 1 1 3:5 2 6. Grecja 2 0 2 2:6 1