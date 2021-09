W pierwszym poniedziałkowym spotkaniu w krakowskiej Tauron Arenie Serbia wygrała z Portugalię 3:1 i wyprzedziła Polaków w tabeli. Mistrzowie Europy cieszyli się z tego zaledwie kilka godzin.

Można było mieć obawy o losy spotkania z Belgią, po tym co "Biało-Czerwoni" pokazali dzień wcześniej, kiedy męczyli się z najsłabszym zespołem grupy Grecją. Selekcjoner Orłów Vital Heynen nie wrócił do podstawowego składu w pojedynku ze swoimi rodakami. Szansę dostał Łukasz Kaczmarek i Grzegorz Łomacz. Decyzja charyzmatycznego Belga okazała się strzałem w dziesiątkę. Zwłaszcza popis dał Kaczmarek. Nasz atakujący zdobył najwięcej punktów w naszym zespole - 15. Miał wysoką skuteczność w ataku 58 procent, trzy razy skutecznie zablokował rywali i popisał się jednym asem. Bardzo dobrze prezentowali się też Wilfredo Leon (13 pkt) i Piotr Nowakowski (12 pkt). Znakomicie funkcjonował blok mistrzów świata. Tym element Polacy zdobyli aż 16 pkt.



Trwają mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn - Bądź na bieżąco



"Biało-Czerwoni" mają na koncie cztery zwycięstwa i znów są liderami grupy z dorobkiem 11 pkt. Droga do awansu z pierwszego miejsca stoi otworem. Powinni to przypieczętować w środę, kiedy zmierzą się z Ukrainą w swoim ostatnim meczu fazy grupowej. Początek spotkania o godz. 17.30. Transmisja w Polsacie Sport.



Drugie miejsce zajmuje Serbia, trzecie Ukraina, która ma do rozegrania jeszcze dwa spotkania, a ostatnie premiowane awansem na chwilę obecną Belgia. Portugalia jest piąta, a tabelę zamyka Grecja.



We wtorek Polacy odpoczywają, ale grają inni: Serbowie z Grekami (godz. 17.30) i Ukraińcy z Belgami (godz. 20.30).

ME siatkarzy 2021 - grupa A (Kraków) Data Mecz Godz./Wynik 2.09.2021 Grecja - Ukraina 2:3 (25:22, 24:26, 25:22, 19:25, 6:15) 2.09.2021 Polska - Portugalia 3:1 (25:16, 22:25, 25:16, 25:19) 2.09.2021 Belgia - Serbia 1:3 (13:25, 18:25, 25:21, 20:25) 3.09.2021 Belgia - Portugalia 2:3 (23:25, 22:25, 25:20, 25:18, 13:15) 3.09.2021 Ukraina - Serbia 0:3 (25:27, 24:26, 21:25) 4.09.2021 Belgia - Grecja 3:0 (25:16, 25:22, 25:22) 4.09.2021 Serbia - Polska 2:3 (21:25, 25:23, 25:20, 20:25, 14:16) 5.09.2021 Portugalia - Ukraina 2:3 (18:25, 23:25, 25:21, 26:24, 11:15) 5.09.2021 Grecja - Polska 1:3 (15:25, 22:25, 25:20, 24:26) 6.09.2021 Portugalia - Serbia 1:3 (15:25, 21:25, 25:22, 17:25) 6.09.2021 Polska - Belgia 3:0 (25:18, 26:24, 25:16) 7.09.2021 Serbia - Grecja 17.30 7.09.2021 Ukraina - Belgia 20.30 8.09.2021 Polska - Ukraina 17.30 8.09.2021 Grecja - Portugalia 20.30 Tabela Lp. Zespół Mecze Zw. Por. Sety Pkt 1. Polska 4 4 0 12:4 11 2. Serbia 4 3 1 11:5 10 3. Ukraina 3 2 1 6:7 4 4. Belgia 4 1 3 6:9 4 5. Portugalia 4 1 3 7:11 3 6. Grecja 3 0 2 2:6 1