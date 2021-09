Pierwszą partię "Biało-Czerwoni" wygrali łatwo 25:16 i wszystko wskazywało na to, że pozostałe sety również będą tak wyglądać. Tymczasem Portugalia zaskoczyła Polaków.

"Portugalia zagrała twardo, szczególnie w drugim secie, zmuszając nas do błędów serwisem" - stwierdził Nowakowski cytowany na stronie Europejskiej Konfederacji Piłki Siatkowej (CEV).



"Atmosfera w hali była tak świetna, że po prostu zdecydowaliśmy się zagrać trochę dłużej" - dodał nasz środkowy. Mecz trybun Tauron Areny obserwowało ponad pięć tysięcy kibiców.



Podrażnieni Polacy nie zostawili rywalom złudzeń, kto jest lepszy w kolejnych dwóch setach, które wygrali odpowiednio do 16 i do 19.



W sobotę podopiecznych Vitala Heynena czeka zdecydowanie trudniejszy sprawdzian. Po drugiej stronie siatki staną bowiem obrońcy tytułu Serbowie. Początek meczu o godz. 20.30. Transmisja w Polsacie Sport. Relacja tekstowa w Interii.



Czwartkowy pojedynek był wyjątkowy dla weterana portugalskiej siatkówki Hugo Gaspara, który w tym dniu obchodził 39. urodziny.



"Cieszę się, że mogę świętować urodziny w jednej z największych hal w Polsce. Dwadzieścia lat temu grałem z Polską na mistrzostwach świata w Argentynie. Nadal gram i zmierzyłem się z Polakami ponownie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę rywalizować na mistrzostwach Europy i gratuluję Polsce" - stwierdził Gaspar, który mecz z mistrzami świata zakończył z dorobkiem sześciu punktów.



