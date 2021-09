Polska z łatwością pokonała Finlandię 3:0 i zameldowała się w ćwierćfinale mistrzostw Europy w siatkówce. Polacy we wtorek zmierzą się z Rosją.

- Była dziś w hali kapitalna atmosfera, graliśmy na ogromnej euforii, były wspaniałe emocje. Nie było nawet momentu, w którym stracilibyśmy koncentrację - podkreślił rezerwowy w meczu z Finlandią, Aleksander Śliwka.

- Do wtorku będziemy się starali zregenerować. Dużo snu, może jakiś serial? Będziemy oczywiście dalej pracować i trenować - zaznaczył Śliwka.

- Rosja zawsze jest arcymocnym zespołem. Jednak my mamy swoje atuty, jesteśmy w stanie ją pokonać. Dziś atmosfera była świetna, mam nadzieję, że we wtorek będzie jeszcze lepsza. Potrzebowaliśmy kibiców, a oni potrzebowali nas. To obustronna korzyść, razem możemy więcej - podkreślił na zakończenie siatkarz reprezentacji Polski, Aleksander Śliwka.

Reklama

Maciej Słomiński