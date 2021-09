W ME siatkarzy 2021 wystartowały 24 reprezentacje, które podzielono na cztery grupy po sześć drużyn. Po cztery czołowe drużyny z każdej z grup uzyskały awans do 1/8 finału. Mecze tej fazy turnieju zostaną rozegrane w Gdańsku (grupy A i C) oraz Ostrawie (grupy B i D).

Polacy oczywiście pozostaną w kraju. Przeniosą się jednak z Krakowa nad morze. Tam, w Ergo Arenie, zmierzą się z Finlandią.

