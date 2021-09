Słowenia będzie chyba śnić się po nocach polskim siatkarzom. W katowickim Spodku potwierdziło się, że ten zespół ewidentnie nam nie leży. Przynajmniej w czempionacie Starego Kontynentu. W turnieju tej rangi pokonali "Biało-Czerwonych" w 2015, 2017, 2019 roku i teraz.

Sobotni pojedynek miał dramatyczny przebieg i był pełen zwrotów akcji. Kibice, którzy szczelnie wypełnili Spodek, przeżyli horror w czwartym secie. Najpierw szansę na doprowadzenie do tie-breaka mieli Polacy. Nie wykorzystali tego. Potem mistrzowie świata bronili zaciekle kolejnych meczboli. Dwa razy uratował "Biało-Czerwonych" challenge, ale ostatnie słowo należało jednak do rywali.



- Przegraliśmy ten mecz dwoma akcjami. Dwoma akcjami w dwóch setach. Proszę nie odbierać tego negatywnie czy jako złośliwości, ale przegraliśmy z nimi te cztery piłki w meczu. One mogły zdecydować, czy będzie 2:0 lub nawet 3:1 dla nas. I tyle - stwierdził Drzyzga.



Słowenia po raz drugi z rzędu zagra o złoto mistrzostw Europy. Dwa lata temu przegrała w finale z Serbią.



- Uważam, że poziom europejskiej siatkówki jest bardzo wyrównany. Słowenia to nie jest kopciuszek, czy drużyna której nie powinno być w finale mistrzostw Europy po raz drugi z rzędu. Jeśli ktoś tak uważa, to znaczy że interesuje się siatkówką bardzo krótko. To są zawodnicy, którzy grają kupę lat razem, grają na wysokim poziomie w klubach i reprezentacji. Ja nie traktuję ich jako kopciuszka, to są bardzo dobrzy zawodnicy - zaznaczył rozgrywający Orłów.



- My bierzemy ten turniej z marszu, Słowenia przygotowywała się specjalnie do niego. Nie tłumaczę się, że dlatego przegraliśmy, ale dzieliły nas tylko cztery piłki. Może jeden inny atak, inna wystawa czy przyjęcie. Przegraliśmy w sposób, który czasem ciężko jest wytłumaczyć - dodał.



Pomeczowe statystyki wskazują, że pojedynek był wyrównany i żaden z zespołów nie miał znaczącej przewagi w siatkarskich elementach. Atak: Polska - 53 procent, Słowenia - 52; blok 10-7 dla Polski, zagrywka 10-7 dla Słowenii.



Na pocieszenie Polacy zagrają w niedzielę o brąz. Początek spotkania o 17.30. Trzy godziny później rozpocznie się wielki finał. - Zostało nam teraz wyjść i dać z wątroby. Nic innego nam nie zostało, jeden mecz do końca sezonu. On był inny niż wszystkie, byliśmy najpierw zamknięci w bańce, a później graliśmy igrzyska, a po nich od razu mistrzostwa Europy. Sezon był długi, głowa pewnie będzie po nim zmęczona, ale na pewno lepiej zakończyć rywalizację z delikatnym uśmiechem na twarzy i medalem, niż na czwartym miejscu - podkreślił Drzyzga.



- Zagramy ten mecz z marszu, trzeba wyjść na parkiet i zapieprzać. Podnieść ten medal. Nie wyobrażam sobie, że przy takiej publiczności możemy ten turniej skończyć na czwartym miejscu. Ten sezon nie jest najwybitniejszy, ale drugi medal w tym sezonie - nieważne jakiej rangi - to byłoby coś cennego. Uważam, że dla polskiej siatkówki każdy medal to sukces. Poza tym zawsze lepiej jest wygrać, niż przegrać. Spoglądamy na trybuny i kibiców, są z nami od Krakowa, byli też w Gdańsku. Chcemy dać im więcej radości i przyjemności z tego, że przychodzą na mecze. Dostaliśmy wielkie wsparcie, chcemy podziękować za to kibicom. Mam nadzieję, że to się nam uda - zakończył Drzyzga.

