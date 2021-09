Jan Hadrava: Pokonanie Francji również dla nas było niespodzianką (POLSAT SPORT) Wideo WIDEO |

Od soboty do poniedziałku trwała rywalizacja w 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarzy. Polacy wywalczyli awans do ćwierćfinału po zdecydowanym zwycięstwie 3:0 nad reprezentacją Finlandii. W ostatnim spotkaniu tej fazy turnieju doszło do ogromnej sensacji – mistrzowie olimpijscy Francuzi przegrali z Czechami 0:3.