Holendrzy wygrali rywalizację w grupie C. "Oranje" zanotowali cztery zwycięstwa i jedną porażkę. Okazali się lepsi od Rosjan, bo zdobyli więcej punktów. Portugalia rywalizowała m.in. z Polską w Krakowie. Pod Wawelem siatkarze z Półwyspu Iberyjskiego zaprezentowali się z dobrej strony. Rzutem na taśmę wyprzedzili Belgię i jako czwarty zespół z "polskiej" grupy awansowali do fazy pucharowej, co było sporą niespodzianką. Podopieczni nie zamierzali na tym poprzestać. W Gdańsku liczyli na sprawienie sensacji. Faworytem bitwy o ćwierćfinał byli przecież Holendrzy.



Portugalczycy nie przestraszyli się rywali i w pierwszym secie toczyli wyrównaną walkę. Holendrzy "odskoczyli" na trzy punkty (16:13) i wydawało się, że kontrolują wydarzenia na boisku. Trener Portugalczyków Hugo Silva poprosił o czas, żeby zmobilizować swoich podopiecznych. Pomogło. Chwilę później był już remis. Bardzo dobrze spisywał się znany z parkietów PlusLigi Miguel Tavares, który zwłaszcza zagrywką sprawił wiele kłopotów Holendrom. Wyróżniał się również weteran siatkarskich parkietów 39-letni Hugo Gaspar. Portugalczycy złapali wiatr w żagle. Przy stanie 21:21 zablokowany został as Holandii Nimir Abdel-Aziz. Blok odegrał kluczową rolę w końcówce. Setbola dał Portugalii Filip Cvetcanin, który w pojedynkę zatrzymał Fabiana Plaka (24:22) Trener Oranje Roberto Piazza wziął czas, ale sytuacji nie uratował. Jego zawodnicy kompletnie pogubili się w następnej akcji i inauguracyjny set niespodziewanie padł łupem Portugalii.

W drugiej odsłonie Holendrzy dosyć szybki zbudowali bezpieczną przewagę 9:5. Stało się tak głównie za sprawą dwóch zawodników Abdela-Aziza i Twana Wiltenburga. "Oranje" szybko prowadzenie roztrwonili. Portugalczycy wyrównali na 9:9 po świetnym rozegraniu Tavaresa, a skutecznym atakiem popisał się Phelipe Martins. W kolejnych fragmentach Robbert Andringa zagrywką wyprowadził znów Holandię na prowadzenie (14:11). I znów trwało to krótko. Kolejny zryw Portugalczyków sprawił, że zbliżyli się na jeden punkt, a potem po kontrze wykorzystanej przez Gaspara znów był remis (20:20). W następnej akcji kolejnym świetnym blokiem popisał się Cveticanin. Portugalia miała piłkę, żeby w ważnym momencie "odskoczyć" na 22:20. Szansę zmarnował Gaspar, który przegrał pojedynek sam na sam z Gijsem Jorną. W końcówce pierwszego seta blok dał zwycięstwo Portugalii. W drugim sytuacja się odwróciła i to Holendrzy trzy razy z rzędu zablokowali rywali dzięki czemu wyrównali stan mecz na 1:1.

Trzecią partię Holendrzy zaczęli od mocnego uderzenia. W ataku szalał Abdel-Aziz, zagrywka też była atutem "Oranje". W efekcie błyskawicznie wyszli na prowadzenie 5:1. Potem było jeszcze lepiej. Ich przewaga wzrosła do pięciu punktów (13:8). Trener Portugalii posłał w bój rezerwowych i przyniosło to spodziewany efekt. Przewaga "Oranje" systematycznie topniała, a po znakomitym ataku Andre Reis na tablicy był remis 19:19. Znów losy partii decydowały się w emocjonującej końcówce. Pierwsza setbola miała Portugalia, kiedy atak z krótkiej skończył Cveticanin (24:23). Chwilę później nastąpił zwrot akcji. Sprawy w swoje ręce wziął lider "Oranje" Abdel-Aziz. 29-letni siatkarz wyprowadził swoją drużynę na 25:24. Kropkę nad "i" Holendrzy postawili blokiem (zatrzymany A. Ferreira).



Siła Holendrów opiera się głównie na Abdel-Azizie. W trzech seta zapisał na swoim koncie aż 23 punkty. Zawodnik włoskiej Modeny nie jest jednak ze stali. Kryzys przytrafił mu się w czwartym secie, kiedy mylił się seryjnie w ataku. Wartość Holandii od razu wyraźnie spadła. Wykorzystali to Portugalczycy, którzy "odskoczyli" na 5:1. Piazza widząc, co się dzieje postanowił dać chwilę wytchnienia Abdel-Azizowi. Siatkarze Silvy trzymali rywali na bezpieczny dystans i pewnie zmierzali po zwycięstwo w tej partii. Przy stanie 19:16 dla Portugalii na boisko wrócił Abdel-Aziz. Rozgrywający Freek De Weijer niemal każdą piłkę kierował do kapitana. Abdel-Aziz doprowadził do stanu 19:21, ale gra Holandii była zbyt czytelna. Portugalczycy ustawili szczelny blok liderowi "Oranje" i to przyniosło skutek. Siatkarze z Półwyspu Iberyjskiego wygrali tę odsłonę pewnie 25:20. Sensacja wisiała w powietrzu. O tym, kto awansuje do ćwierćfinału zadecydował tie-break.



Decydującego seta lepiej rozpoczęli Holendrzy głównie za sprawą oczywiście Abdela-Aziza. Widać było po nim zmęczenie wyczerpującą walką, ale wykrzesał z siebie resztki sił. To jego akcje (atak i blok) dały Holandii prowadzenie 9:7. Za moment blok "dołożył" Michael Parkinson. Sytuacja Portugalii zrobiła się trudna, ale nie beznadziejna. Przede wszystkim należało zatrzymać Abdel-Aziza. To się nie udało. Kapitan "Oranje" zdobył ostatni punkt w tym meczu i to Holandia awansowała do ćwierćfinału. Abdel-Aziz zdobył w tym pojedynku aż 37 pkt.

Holandia - Portugalia 3:2 (22:25, 25:22, 26:24, 20:25, 15:13)

Holandia: Fabian Plak, Nimir Abdel-Aziz, Bennie Tuinstra, Twan Wiltenburg, Wessel Keemink, Gijs Jorna, Just Dronkers (libero) oraz Michael Parkinson, Thijs Ter Horst, Robbert Andringa, Freek De Weijer, Wouter ter Maat



Portugalia: Miguel Tavares, Alexandre Ferreira, Phelipe Martins, Hugo Gaspar, Andre Reis, Filip Cveticanin, Ivo Casas (libero), Gil Pereira (libero) oraz Tiago da Silva Violas, Marco Ferreira, Andre Marques, Miguel Sinfronio

