Francuzi nie stracili dobrej formy z igrzysk. W fazie grupowej stracili tylko seta, w meczu z Niemcami. Wygrali wszystkie pięć meczów i zdobyli komplet 15 punktów.

W meczu z Estonią dominacja Francuzów nawet przez moment nie podlegała dyskusji. Choć początki setów były wyrównane, to mniej więcej w połowie każdej partii "Trójkolorowi" wypracowywali kilkupunktową przewagę i utrzymywali ją do końca. W efekcie wygrywali do 18, 17 i 19.

Francja wygrała grupę D. W 1/8 finału zmierzy się z czwartą drużyną grupy B. Będą to Czesi, którzy w ostatnim grupowym meczu, przegrali z Włochami 1-3.





Francuzi są rozpędzeni. W półfinale mogą się z nimi zderzyć Polacy. To może być bardzo dobra okazja do rewanżu za olimpijski ćwierćfinał.

MP