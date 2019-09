ME siatkarzy. Marcin Komenda: To nie był mecz o złote kalesony. Wideo

- Wiedzieliśmy o co gramy. To nie był mecz o złote kalesony, tylko mecz o brązowy medal mistrzostw Europy, więc to normalne, że byliśmy zmotywowani - powiedział rozgrywający reprezentacji Polski siatkarzy Marcin Komenda. "Biało-Czerwoni" w meczu o trzecie miejsce ME pokonali Francję 3:0.

Czas na świętowanie czy odpoczynek podopieczni Vitala Heynena nie mają. Już we wtorek w Japonii zaczyna się Puchar Świata. - Taki jest kalendarz rozgrywek i trzeba się do niego dostosować - podkreślił. Źródło: Polska Siatkówka