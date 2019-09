ME siatkarzy. Marcin Komenda po meczu z Hiszpanią (3:0). Wideo

- Mieliśmy cały mecz pod kontrolą. Tylko się cieszyć i przygotować do następnego pojedynku z Niemcami, bo to będzie ciężki pojedynek, który otworzy nam drogę do najważniejszego celu tego turnieju - powiedział rozgrywający reprezentacji Polski siatkarzy Marcin Komenda po zwycięstwie z Hiszpanią 3:0 w 1/8 finału mistrzostw Europy. Źródło: Polska Siatkówka