ME siatkarzy. Jakub Kochanowski po meczu z Ukrainą. Wideo

- Ukraina nie postawiła zbyt wysoko poprzeczki, ale chwała nam za to, że utrzymując koncentrację potrafiliśmy pokazać, że jesteśmy o wiele lepszą drużyną - powiedział środkowy reprezentacji Polski Jakub Kochanowski po zwycięstwie z Ukrainą 3:0 na zakończenie fazy grupowej mistrzostw Europy.

W 1/8 finału "Biało-Czerwoni" zmierzą się w sobotę w holenderskim Apeldoorn z Hiszpanią. - Musimy podejść do tego meczu, jak do każdego innego. Teraz już nie ma czasu na pomyłki - stwierdził. Źródło: Polska Siatkówka