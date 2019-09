ME siatkarzy. Vital Heynen po meczu z Holandią. Wideo

Odtwarzacz video wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.

- To jest niesamowite grać tutaj przed kilkoma tysiącami kibiców z Polski. To jak mecz u nas. Czuliśmy ich wsparcie przed meczem, podczas spotkania i jeszcze po jego zakończeniu. Chciałem im wszystkim bardzo podziękować. Są naprawdę niesamowici - powiedział Vital Heynen po meczu z Holandią w ME siatkarzy.

Źródło: Polska Siatkówka