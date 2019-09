Polscy siatkarze grają w Lublanie ze Słowenią w półfinale mistrzostw Europy. Śledź przebieg spotkania w Interii.

"Biało-Czerwoni" spisują rewelacyjnie w turnieju, który po raz pierwszy w historii rozgrywany jest w czterech państwach. Podopieczni Vitala Heynena dotarli do strefy w medalowej w oszałamiającym stylu. W siedmiu dotychczas rozegranych spotkaniach mistrzowie świata stracili tylko jednego seta i to na samym początku ME w pojedynku z Estonią. Potem odprawiali z kwitkiem kolejnych rywali: Holandię, Czechy, Czarnogórę, Ukrainę, Hiszpanię w 1/8 finału i Niemcy w ćwierćfinale.



Wydawało się, że nasi zachodni sąsiedzi zawieszą wyżej poprzeczkę Orłom, ale osamotniony Gyrogy Grozer niewiele mógł zdziałać. Fantastycznie funkcjonująca polska maszyna zmiotła Niemców z boiska w trzech setach.



W Holandii, gdzie Polacy rozgrywali swoje mecze, dodatkowym atutem byli kibice. Fani "Biało-Czerwonych" szczelnie wypełniali hale w Rotterdamie, Amsterdamie i Apledoorn sprawiając, że siatkarze czuli się jak w domu. W Lublanie Orły będą musiały stawić rzeszy słoweńskich kibiców, którzy potrafią stworzyć rywalom ich ulubieńców "piekło", o czym boleśnie przekonali się obrońcy tytułu Rosjanie.



Słoweńcy to zespół, z którym Polacy mają rachunki do wyrównania. W dwóch poprzednich mistrzostwach Europy, to właśnie zespół z Bałkanów wyrzucał za burtę "Biało-Czerwonych". Cztery lata temu Słoweńcy ograli naszych siatkarzy w ćwierćfinale, a dwa lata później w barażu o 1/4 finału. Ta druga porażka była tym bardziej bolesna, bo turniej odbywał się w Polsce. Ostatnio "Biało-Czerwoni" grali ze Słoweńcami w Gdańsku w sierpniowym turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio 2020. Orły wygrały 3:1 i zapewniły sobie udział w igrzyskach.

Podopieczni Alberto Giulianiego w fazie grupowej doznali dwóch porażek z Macedonią Północną i Rosją. W fazie pucharowej najpierw ograli Bułgarów, a w ćwierćfinale zrewanżowali się "Sbornej".



W drugim półfinale, który rozegrany zostanie w piątek (godz.21.00) w Paryżu, Francja zagra z Serbią.



Walka o medale odbędzie się w Paryżu. Pojedynek o brąz zaplanowano na sobotę 28.09 (godz. 18.00), a wielki finał na niedzielę 29.09 (godz. 17.30).

Słowenia: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Mitja Gasparini, Dejan Vinczić, Tine Urnaut, Klemen Cebulj, Jani Kovaczić (libero) oraz Toncek Stern, Saszo Stalekar

Polska: Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski (libero) oraz Damian Wojtaszek (libero), Dawid Konarski



W kadrze Słowenii doszło do zmiany. Z powodu kontuzji wypadł drugi rozgrywający Gregor Ropret, którego zastąpił Uros Plasinić.

Podczas oficjalnej prezentacji doszło do małego zgrzytu. Odegrano tylko jedną zwrotkę polskiego hymnu o co pretensje miał Vital Heynen.

I set

Już pierwsza akcja pokazała, że nasz zespół czeka ciężkie spotkanie. Długa wymiana rozgrzała kibiców, a punkt zapisali na swoje konto Polacy po krótkiej w wykonaniu Mateusza Bieńka. Potem mieliśmy serię zepsutych zagrywek z obu stron. Nerwy spowodowane stawką spotkania szybciej opanowali "Biało-Czerwoni", którzy objęli prowadzenie 7:3 dzięki świetnej grze blokiem. Wtedy o przerwę poprosił trener rywali. Po powrocie na boisko dał o sobie znać Wilfredo Leon posyłając asa. Chwilę później Polacy stanęli. W jednym ustawieniu straciliśmy cztery punkty z rzędu i to głównie przez własne błędy. Dwa popełnił Maciej Muzaj, co spowodowało szybką reakcję Heynena. Jego miejsce zajął Dawid Konarski. Kiepską serię Orłów przerwał w końcu Michał Kubiak, który zablokował Mitję Gaspariniego (10:9).

"Biało-Czerwoni" obudzili się z lekkiego letargu. Fabian Drzyzga wykorzystywał dobre przyjęcie i często gubił blok rywali. Dołożyliśmy jeszcze mocną zagrywkę. Z przechodzącej piłki huknął Leon, co dało Orłom trzy "oczka" przewagi (15:12). Przy stanie 20:17 sędziowie przyznali punkt Słoweńcom, co wywołało zdenerwowanie Heynena i zawodników. Polacy reklamowali cztery odbicia po stronie rywali. Zamieszanie trwało kilka minut, ale sędziowie nie zmienili decyzji. Źle to wpłynęło na Polaków, którzy szybko roztrwonili przewagę (20:20). As Bieńka dał nam prowadzenie 22:20 i wydawało się, że sytuacja jest opanowana. Niestety, w końcówce popełniliśmy mnóstwo błędów. Nawet Leon atakował w siatkę. Klemen Cebulj "ustrzelił" zagrywką Konarskiego, dając setbola Słowenii. Mieliśmy szansę, żeby jeszcze uratować tego seta, ale Leon został zablokowany i tak gospodarze wygrali 25:23.

II set

Drugą partię rozpoczęliśmy z Konarskim na pozycji atakującego. Początek należał jednak do Słoweńców, którzy sprawiali nam duże kłopoty zagrywką.