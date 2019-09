ME siatkarzy

W Paryżu trwa wielki finał mistrzostw Europy siatkarzy. O złoto walczą Serbowie i Słoweńcy. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Skład finału czempionatu Starego Kontynentu jest niespodzianką. Eksperci stawiali na Polskę i Francję. Te dwa zespoły były stawianie w roli faworytów turnieju. Do półfinałów wszystko toczyło się zgodnie z planem, a "Biało-Czerwoni" i "Trójkolorowi" do tego etapu rywalizacji dotarli w znakomitym stylu tracąc tylko jednego seta.



Zwycięski marsz tych drużyn został jednak zatrzymany w 1/2 finału. Słoweńcy sprawili niespodziankę i w Lublanie pokonali podopiecznych Vitala Heynena 3:1. Serbowie natomiast po pięciosetowym boju okazali się lepsi od Francuzów.



Siatkarze Slobodana Kovacza mają szansę powtórzyć sukces z 2011 roku. Wtedy Serbowie sięgnęli po złoty medal ME. Słowenia jeszcze nigdy w historii nie była mistrzem Europy. Cztery lata temu wystąpiła w finale, ale przegrała z Francją.



Brązowy medal zdobyli Polacy, którzy w sobotę wygrali z "Trójkolorowymi" 3:0.



Serbia - Słowenia 13:17 - trwa I set

Serbia: Urosz Kovaczević, Nemanja Petrić, Nikola Jovović, Aleksandar Atanasijević, Marko Podrascanin, Sreczko Lisinac, Neven Majstorović (libero)



Słowenia: Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Mitja Gasparini, Dejan Vinczić, Tine Urnaut, Klemen Cebulj, Jani Kovaczić (libero)

I set

Lepiej bitwę o złoto zaczęli Słoweńcy. Doskonale zdawali sobie sprawę, że aby osiągnąć sukces muszą zatrzymać Aleksandara Atanasijevicia. Już na samym początku dwa razy zablokowali serbskiego asa. Najpierw w pojedynkę uczynił to Tine Urnaut. Chwilę później Atanasijević nie znalazł sposobu na potrójny blok rywali. Słowenia prowadziła wtedy 4:2. Blok w pierwszych fragmentach odgrywał decydującą rolę. Dzięki temu elementowi Serbowie wyszli na prowadzenie (8:7), a Słoweńcy wyrównali na 8:8. Półfinałowi pogromcy Polaków "odskoczyli" na dwa punkty po świetnej zagrywce Klemena Cebulja (11:9). Rywale starali się odpowiedzieć tym samym, ale często się mylili.