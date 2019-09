Polscy siatkarze grają w Rotterdamie z Holandią w meczu grupy D mistrzostw Europy. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

W zgodnej opinii fachowców Polacy nie mają z kim przegrać w fazie grupowej ME. Pierwsze spotkanie Orłów pokazało jednak, że lekko, łatwo i przyjemnie na pewno nie będzie. Mistrzowie świata musieli sporo się natrudzić, żeby złamać opór Estończyków. "Biało-Czerwoni" wygrali 3:1.



Dziś czeka ich trudniejsze zadanie. "Oranje" budują zespół, który nawiąże do lat świetności holenderskiej siatkówki. Poza tym grają u siebie i na pewno będą chcieli pokazać się swoim kibicom z jak najlepszej strony.



Na otwarcie ME Holendrzy szybko rozprawili się z Czarnogórą w trzech setach, a dzień później równie łatwo pokonali Ukrainę. Trenerem tej drużyny jest dobrze znany z polskiej ligi Roberto Piazza. W składzie są też zawodnicy, którzy mają na koncie występy w Plus Lidze.

Polska: Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski (libero) oraz Damian Wojtaszek (libero)

Holandia: Marten Van Garderen, Thijs Ter Horst, Fabian Plak, Nimir Abdel-Aziz, Gijs Van Solkema, Michael Parkinson, Just Dronkers (libero)

Niemal komplet widzów na trybunach hali w Rotterdamie. Dużo polskich kibiców, którzy razem z fanami "Oranje", tworzą wspaniałą atmosferę.

Na taki wyjściowy skład zdecydował się Vital Heynen: Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski (libero). Po raz pierwszy na tym turnieju zagra Leon.

I set

Mocne otwarcie w wykonaniu Polaków, którzy świetnie grali blokiem. Efektowna zwłaszcza była pojedyncza "czapa" Macieja Muzaja na 3:0. Widać wyraźnie, że Holendrzy są mocno zdenerwowani. Ich akcje są szarpane, sporo w nich niedokładności, a nasz zespół wykorzystuje to z zimną krwią. Fabian Drzyzga często gra środkiem dzięki dobremu przyjęciu. Rywale nie mogą znaleźć sposobu na zatrzymanie Piotra Nowakowskiego i Mateusz Bieńka. Asa serwisowego dołożył jeszcze Leon, dając Orłom prowadzenie 9:5.

Holendrzy odrobili część strat. Pogoń "Oranje" zaczęła się od nieudanego ataku Leona. Sędziowie początkowo przyznali punkt Polsce, ale Piazza poprosił o challenge, który wykazał, że piłka wylądowała poza boiskiem. Chwilę później asa posłał Nimir Abdel-Aziz i zrobiło się tylko 11:13. Mistrzowie świata odbudowali bezpieczną przewagę za sprawą prostych błędów rywali. Nieporozumienie w ich szeregach skończyło się atakiem w siatkę Fabiana Plaka (18:14).