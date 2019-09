Polscy siatkarze grają w holenderskim Apeldoorn z Hiszpanią w meczu 1/8 finału mistrzostw Europy. W ćwierćfinale czekają już Niemcy, którzy pokonali "Oranje" 3:1. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

Polacy fazę grupową przeszli jak burza. W pięciu spotkaniach stracili tylko jednego seta, a stało się to na początku turnieju z Estonią. Potem "Biało-Czerwoni" odprawiali z kwitkiem kolejnych rywali. Awans z pierwszego miejsca sprawił, że mistrzowie świata w 1/8 finału trafili na czwarty zespół grupy B Hiszpanię. Siatkarze z Półwyspu Iberyjskiego rzutem na taśmę znaleźli się w tej fazie turnieju. W swoim ostatnim meczu fazy grupowej niespodziewanie pokonali Niemców i dzięki temu przeskoczyli w tabeli Słowację.



Hiszpanie 12 lat temu sięgnęli po mistrzostwo Europy, ale pd tamtej pory nie notują znaczących sukcesów. Zdecydowanym faworytem pojedynku są Polacy i zdają sobie z tego doskonale hiszpańskie media, które podkreślają, że zwycięstwo w tym spotkaniu jest mało realne.



"Teraz jest bardzo ważny mecz z Hiszpanią. Nie wiemy za dużo o tym zespole, ale jeśli znaleźli się na tym etapie, to znaczy, że prezentują europejski poziom. Na pewno będziemy musieli podejść do tego meczu z maksymalną koncentracją i szacunkiem do rywala, ale świadomi własnej wartości. Trzeba wyjść i wygrać ten mecz" - zaznaczył kapitan Orłów Michał Kubiak.

Hala w Apeldoorn wypełniona polskimi kibicami.

Polska - Hiszpania 1:0 (25:18, 0:0, 0:0) - koniec I seta

Polska: Piotr Nowakowski, Maciej Muzaj, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Michał Kubiak, Mateusz Bieniek, Paweł Zatorski (libero)

I set

Vital Heynen nie kombinował ze składem. Posłał w bój najlepszą "szóstkę". Po atomowym ataku Macieja Muzaja nad blokiem Polacy prowadzili 2:0. Pierwszy punkt dla rywali był dziełem Andresa Villeny. Hiszpanie tak się z tego cieszyli, jakby wygrali całego seta. Fabian Drzyzga w początkowym fragmencie często posyłał piłkę do Muzaja, a ten błyszczał skutecznością. Do tego "Biało-Czerwoni" dołożyli blok i "odskoczyli" na 6:2. Hiszpanie odpowiedzieli tym samym. Zatrzymali Wilfredo Leona i Mateusza Bieńka, niwelując przewagę Orłów do dwóch "oczek". Rywale nie mieli nic do stracenia. Grali więc odważnie i długo trzymali się blisko z wynikiem. Dobrze prezentował się zwłaszcza Villena.

Polacy "odjechali", kiedy w polu zagrywki stanął Leon. Nasz przyjmujący posyłał "bomby" na stronę Hiszpanów, a ci nie mogli sobie poradzić. W efekcie przewaga mistrzów świata wzrosła do pięciu punktów (14:9). Wydawało się, że sytuacja jest opanowana. Hiszpanie jednak znów zbliżyli się na dwa punkty. Zablokowali Michała Kubiaka, a za moment kapitanów Polaków pomylił się w ataku. Kubiak zrehabilitował się wspaniale kończąc atak z sytuacyjnej piłki. Prowadziliśmy wówczas 21:15. W końcówce Hiszpanów zdemolował zagrywką Leon. Pierwszego seta mistrzowie świata wygrali pewnie 25:18.