ME siatkarzy. Trwa mecz Czarnogóra - Polska

Polscy siatkarze grają w Amsterdamie z Czarnogórą w mecz grupy D mistrzostw Europy. Śledź przebieg rywalizacji w Interii.

"Biało-Czerwoni" przenieśli się z Rotterdamu do Amsterdamu, gdzie dokończą rywalizację w fazie grupowej ME. Po trzech seriach spotkań podopieczni Vitala Heynena pewnie prowadzą w tabeli z kompletem zwycięstw. Mistrzowie świata pokonali kolejno: Estonię (3:1), Holandię (3:0) i Czechy (3:0). Zwłaszcza dwa ostatnie spotkania wygrali w znakomitym stylu. Holendrzy i Czesi nie mieli nic do powiedzenia. Mecz z naszymi południowymi sąsiadami bardziej przypominał mocniejszy trening niż poważną rywalizację. Różnica klas była bardzo widoczna.



Polacy kłopotów nie powinni mieć także w pojedynku z Czarnogórą. Debiutant w mistrzostwach Europy ma na koncie jedno zwycięstwo i dwie porażki.



Ostatnim rywalem Orłów w fazie grupowej będzie Ukraina. Spotkanie odbędzie się w czwartek (19.09) o godz. 20.00.

Czarnogóra - Polska 5:10 - trwa I set

Czarnogóra: Gojko Cuk, Rajko Strugar, Marko Bojic, Marko Vukasinović, Ivan Jecmenica, Milos Culafić, Voiun Cacic (L).



Polska: Dawid Konarski, Marcin Komenda, Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Damian Wojtaszek (L).