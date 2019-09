ME siatkarzy

Polscy siatkarze mieli dzień odpoczynku w mistrzostwach Europy, ale dzięki korzystnym wynikom w środowych meczach grupy D są już pewni awansu do 1/8 finału z pierwszego miejsca w tabeli. Awans do fazy pucharowej wywalczyli zaś: Ukraińcy, Niemcy, Grecy i Finowie.

W gr. D niespodziewanie Holendrzy przegrali z Czechami w Amsterdamie 2:3. To sprawiło, że Polacy niezależnie od rezultatu czwartkowego pojedynku z Ukraińcami zajmą na koniec tego etapu zmagań pierwsze miejsce w tabeli. Najbliżsi rywale Polaków przepustkę do czołowej "16" turnieju zagwarantowali sobie za sprawą zwycięstwa nad Estończykami 3:0. O ostatnie premiowane awansem miejsce w tej grupie w czwartek w bezpośrednim spotkaniu zmierzą się Czesi z Czarnogórcami. Pierwszej z drużyn do sukcesu potrzeba wygrania dwóch setów.

W środę zakończyła się rywalizacja w gr. A. O awans z pierwszego miejsca walczyli w Montpellier Francuzi i Włosi. Mecz zakończył się wygraną gospodarzy 3:1, a dodatkowe powody do radości miał Benjamin Toniutti. Rozgrywający Grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle zaliczył 300. występ w barwach "Trójkolorowych". W pierwszych trzech partiach zagrał gwiazdor tego zespołu Earvin N'Gapeth. Charyzmatyczny przyjmujący, który był najlepiej punktującym zawodnikiem w swojej drużynie (15 pkt), opuścił początek mistrzostw z powodu urazu mięśniowego. Po drugiej stronie siatki brylował Ivan Zaytsev, zdobywca 21 "oczek".

Awans z tej grupy wywalczyli w środę Grecy, a wcześniej - poza Francuzami i graczami z Italii - Bułgarzy.



Do następnego etapu przeszli także srebrni medaliści poprzedniej edycji ME - Niemcy. W środowym pojedynku gr. B w Antwerpii wygrali ze Słowakami 3:0. Wcześniej w tej imprezie musieli sobie radzić bez rozgrywającego Jastrzębskiego Węgla Lukasa Kampy i występującego w przeszłości w Asseco Resovii Rzeszów atakującego Gyorgy Grozera. Pierwszy miał kłopoty żołądkowe, a drugi kontuzję łydki. W środę do gry wrócił Kampa.

W pojedynku dwóch czołowych ekip tej grupy Belgowie ulegli Serbom, brązowym medalistom ME 2017 0:3. Oba zespoły już wcześniej miały zagwarantowane miejsce w 1/8 finału.

Do tego grona w środę dołączyli Finowie, którzy w meczu gr. C wygrali z Turkami w Lublanie 3:2. Broniący tytułu Rosjanie z kolei pewnie uporali się ze Słoweńcami 3:0 na koniec swojego występu w fazie grupowej.

Tegoroczna edycja ME jest pierwszą po powiększeniu liczby uczestników z 16 do 24. Faza grupowa odbywa się w Holandii, Belgii, Słowenii i Francji. Do 1/8 finału awansują po cztery ekipy z każdej z grup. Finał odbędzie się 29 września w Paryżu. Dzień wcześniej w stolicy Francji wyłoniony zostanie brązowy medalista.

Wyniki środowych meczów:

Grupa A (Montpellier, Francja)

Portugalia - Rumunia 1:3 (21:25, 25:19, 18:25, 23:25)

Francja - Włochy 3:1 (25:22, 22:25, 25:21, 25:22)

tabela:

M Z P sety pkt

1. Francja 5 5 0 15-1 15 - awans do 1/8 finału

2. Włochy 5 4 1 13-6 12 - awans do 1/8 finału

3. Bułgaria 5 3 2 10-7 9 - awans do 1/8 finału

4. Grecja 5 1 4 5-13 3 - awans do 1/8 finału

5. Portugalia 5 1 4 5-13 3

6. Rumunia 5 1 4 5-13 3

Grupa B (Antwerpia, Belgia)

Niemcy - Słowacja 3:0 (25:23, 30:28, 25:19)

Belgia - Serbia 0:3 (19:25, 21:25, 19:25)

1. Serbia 4 4 0 12-1 12 - awans do 1/8 finału

2. Belgia 5 4 1 12-5 11 - awans do 1/8 finału

3. Niemcy 4 2 2 8-6 7 - awans do 1/8 finału

4. Słowacja 5 2 3 6-12 5

5. Hiszpania 4 1 3 6-11 3

6. Austria 4 0 4 3-12 1

Grupa C (Lublana, Słowenia)

Słowenia - Rosja 0:3 (21:25, 21:25, 21:25)

Finlandia - Turcja 3:2 (25:20, 15:25, 18:25, 25:23, 15:12)

1. Rosja 5 5 0 15-2 15 - awans do 1/8 finału

2. Słowenia 5 3 2 10-7 9 - awans do 1/8 finału

3. Finlandia 5 2 3 9-12 6 - awans do 1/8 finału

4. Macedonia Płn. 5 2 3 7-11 6

5. Turcja 4 1 3 6-9 4

6. Białoruś 4 1 3 5-11 2

Grupa D (Amsterdam, Holandia)

Ukraina - Estonia 3:0 (25:17, 25:15, 25:14)

Holandia - Czechy 2:3 (18:25, 25:18, 20:25, 25:22, 14:16)

1. Polska 4 4 0 12-1 12 - awans do 1/8 finału

2. Holandia 5 3 2 11-7 10 - awans do 1/8 finału

3. Ukraina 4 3 1 9-5 9 - awans do 1/8 finału

4. Czechy 4 2 2 7-8 5

5. Czarnogóra 4 1 3 4-9 3

6. Estonia 5 0 5 2-15 0