Mateusz Bieniek przyznał, że ćwierćfinał mistrzostw Europy wygrany z Niemcami 3:0 tylko momentami był trudny dla polskich siatkarzy. - Rywale bardzo ułatwili nam zadanie psutymi zagrywkami - zaznaczył środkowy "Biało-Czerwonych".

- Na pewno był to nasz najbardziej wymagający rywal jak na razie. Momentami było ciężko, ale graliśmy w miarę równo przez całe spotkanie i nie pozwoliliśmy rywalom na zbyt wiele - zaznaczył na wstępie oceny poniedziałkowego meczu Bieniek.

Zgodził się, że jedynym fragmentem spotkania, w którym srebrni medaliści poprzedniej edycji czempionatu Starego Kontynentu mieli szansę zagrozić biało-czerwonym, było ich prowadzenie 12:10 w pierwszej partii.

- Potem jednak było parę naszych asów serwisowych i kilka złych przyjęć po stronie rywali i dogoniliśmy ich - wspominał.

Jak dodał, wraz z kolegami z drużyny spodziewał się, że Niemcy postawią na bardzo mocną zagrywkę.

- Wiedzieliśmy, że postawią wszystko na jedną kartę, bo nie mają nic do stracenia. Tak też zrobili, ale też psuli masę tych zagrywek, szczególnie flotem. To, co wyprawiali... Bardzo ułatwili nam tym zadanie - podsumował.

Z odbiorem serwisów Polaków nie radził sobie z kolei znany z Jastrzębskiego Węgla Christian Fromm.

- Chyba Niemcy lepiej zaczęli grać od momentu zejścia Fromma z boiska. Zaczęli lepiej przyjmować, bo on był łatwym celem wcześniej naszych zagrywek - przyznał środkowy.

Dodatkowym atutem "Biało-Czerwonych" w tym spotkaniu była postać Vitala Heynena. Ich trener w latach 2012-16 prowadził niemiecki zespół i znał dobrze większość zawodników.

- Nigdy nie mieliśmy tak dużego 'game planu' jak przed tym meczem. Książeczka Vitala była przeogromna - podkreślił Bieniek.

Gwiazdą drużyny Andrei Gianiego jest Gyorgy Grozer, który przed turniejem miał dłuższą przerwę spowodowaną kłopotami zdrowotnymi. Na początku turnieju zaś był oszczędzany z powodu kontuzji łydki. Przed ćwierćfinałem były zawodnik Asseco Resovii Rzeszów zastrzegł, że jest daleki od swojej najlepszej formy. W poniedziałkowy wieczór co prawda nie błyszczał na zagrywce, ale był bardzo skuteczny w ataku.

- To jest tej klasy zawodnik, że należy się spodziewać po nim takiej gry. Od kilku lat udowadnia, że jest jednym z najlepszych atakujących na świecie - zaznaczył środkowy "Biało-Czerwonych".

Na pytanie, czy spakował się przed tym meczem już do Lublany, gdzie Polaków w czwartek czeka mecz półfinałowy, zaprzeczył. - Nie chciałem zapeszać. Będę się pakował jak wrócimy do hotelu - zaznaczył.

"Biało-Czerwoni" schodzili z boiska, gdy w stolicy Słowenii trwał pojedynek gospodarzy z broniącymi tytułu Rosjanami wyłaniający ich kolejnego rywala. - Jest mi wszystko jedno na kogo trafimy - skwitował 25-letni zawodnik.

W poniedziałek w Apeldoorn Polacy znów grali przy ogłuszającym dopingu, który zapewniło im ponad pięć tysięcy rodaków zasiadających na trybunach w hali Omnisport. W związku z tym po raz kolejny podopieczni Heynena mieli więc kłopoty ze słyszeniem się na boisku.

- Tak jest od początku turnieju, więc gramy bardziej na wyczucie. Jestem bardzo ciekawy, czy tak samo będzie w Słowenii. Tam nas jeszcze nie było. Zobaczymy, czy tam Polacy również mieszkają i przyjdą na nasz mecz - zaznaczył Bieniek.

Rywalem Orłów w czwartkowym półfinale będzie reprezentacja Słowenii, która pokonała broniącą tytułu Rosję 3:1.

Z Apeldoorn - Agnieszka Niedziałek