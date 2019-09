ME siatkarzy

Polscy siatkarze bez problemu pokonują kolejnych słabiutkich rywali na mistrzostwach Europy. Tymczasem organizatorzy powiększonego turnieju szokują niektórymi rozwiązaniami.

Impreza w kilku krajach z rekordową liczbą 24 uczestników - to pomysł europejskiej federacji na promocję siatkówki. Pomysł udany? Na razie głośniej słychać głosy przeciwne.

"Nuda" - mówił trener polskich mistrzów świata Vital Heynen po wygranej 3:0 z Czechami. W fazie grupowej mecze "Biało-Czerwonych" przypominają sparingi ze słabszymi o dwie klasy rywalami.

Ale poziom sportowy to nie wszystko. Zaskakuje też niepoważna organizacja turnieju, jak choćby fakt, że po trzech meczach w Rotterdamie nasza ekipa musiała przenieść się do Amsterdamu, by tego samego dnia rozegrać kolejny mecz z Czarnogórą.



Amsterdamska hala nie bardzo przystoi rozgrywkom o mistrzostwo Europy. - Przypomniały mi się czasy juniorów. Bo na podobnej hali graliśmy mistrzostwa Polski juniorów - komentował w TVP Sport atakujący polskiej reprezentacji Dawid Konarski.



- Niestety trochę jest to smutne, że mistrzostwa Europy gramy na takich halach - dodał nasz siatkarz.



Jeszcze bardziej niż zawodników organizatorzy zaskoczyli polskich komentatorów telewizyjnych.



Stanowiska komentatorskie umieszczono na rusztowaniu pod sufitem hali, a dziennikarze musieli wspinać się na nie po drabinach.



- Moim zdaniem nie można usprawiedliwiać Holendrów, ale największy problem jest w CEV, który to zaakceptował. Ktoś przyszedł i powiedział: "dobrze, komentatorów wsadzimy pod sufit, a zawodników do hali, w której nie ma krzesełek, tylko są ławki - skomentował na antenie Polsatu Sport były reprezentant Polski Łukasz Kadziewicz.



- Warunki do pracy są tutaj niespotykane - powiedział Piotr Dębowski z TVP Sport.

Kolejny mecz reprezentacji Polski w czwartek, a rywalem będzie Ukraina.



