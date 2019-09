Niemcy pokonali w Apeldoorn Holandię 3:1 w meczu 1/8 finału mistrzostw Europy siatkarzy. Nasi zachodni sąsiedzi awansowali do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z lepszym z pary Polska - Hiszpania.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ME siatkarzy. Polska bez problemów przeszła fazę grupową. Teraz czas na play-offy. Wideo INTERIA.TV

Holendrzy awansowali do 1/8 finału z drugiego miejsca w "polskiej" grupie. Niemcu zajęli trzecia pozycję w grupie B.



Faworytem spotkania byli podopieczni Andrei Gianiego. Wicemistrzowie Europy sprzed dwóch lat do początku narzucili swój styl gry. W pierwszym secie nie dali "Oranje" żadnych szans. Rozgromili rywali 25:17 i ich zwycięstwo ani przez chwilę nie było zagrożone.



W drugim secie kibice zgromadzeni w hali w Apeldoorn oglądali lepsze widowisko, a to za sprawą współgospodarzy ME. Holendrzy zażarcie walczyli o każdy punkt, ale niemal przez cały czas minimalnie z przodu byli Niemcy. W ich składzie pierwszoplanową postacią był Georg Grozer. Końcówkę lepiej rozegrali siatkarze Gianiego, którzy wygrali 25:22.



Holendrzy znaleźli się pod ścianą. Poderwali się do walki w trzecim secie, w którym prowadzili nawet 23:20. Niemcy jednak doprowadzili do wyrównania 23:23. Jedni i drudzy mieli swoje szanse. Nasi zachodni sąsiedzi nie wykorzystali kilku piłek meczowych. W końcu to Holendrzy zadali decydujący cios. Nimir Abdel-Aziz popisał się świetną obroną, a kontrę skończył Maarten Van Garderen. "Oranje" wygrali na przewagi 32:30.

Reklama

Czwarta partia również była zacięta. W ważnym momencie asa zaserwował Christian Fromm. Niemcy prowadzili wówczas 23:21. Kolejną meczową piłkę podopieczni Gianiego mieli po ataku z krótkiej (24:22). Holendrzy jeszcze się obronili. Za drugim podejściem Niemcy już załatwili sprawę. Ostatni punkt na wagę ćwierćfinału zdobył Tobias Krick.



Mecz Polska - Hiszpania rozpocznie się o godz. 20.00.

RK



Holandia - Niemcy 1:3 (17:25, 22:25, 32:30, 23:25)