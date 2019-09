ME siatkarzy. Estonia - Polska - mecz trwa

Polacy swój występ na siatkarskich mistrzostwach Europy, zainaugurują spotkaniem z Estonią. Czy podopieczni Vitala Heynena nie zawiodą i poradzą sobie w starciu z niżej notowanym rywalem? Śledź przebieg meczu razem z Interią!

"Biało-Czerwoni" przystępują do mistrzostw Starego Kontynentów jako mistrzowie świata z 2018 roku. W ME zabraknie MVP mundialu Bartosza Kurka, który po kwietniowej operacji kręgosłupa nie wrócił jeszcze do formy. Trener Vital Heynen powołał za to do kadry, uznawanego przez wielu ekspertów za najlepszego siatkarza świata, Wilfreda Leona. Pochodzący z Kuby przyjmujący od 24 lipca może występować w polskich barwach w oficjalnych spotkaniach.

Z Estończykami "Biało-Czerwoni" ostatnio zmierzyli się dwa lata temu, w fazie grupowej poprzedniej edycji kontynentalnych mistrzostw. Wygrali wówczas 3:0. W drużynie rywali są trzy znane polskim kibicom twarze - Renee Teppan, który miniony sezon spędził w PGE Skrze Bełchatów, Ardo Kreek, w przeszłości zawodnik kilku klubów PlusLigi, Robert Taht, w latach 2015-18 siatkarz zespołu Cuprum Lubin oraz selekcjoner Gheorghe Cretu - były szkoleniowiec lubinian, AZS-u Olsztyn oraz Asseco Resovii Rzeszów.

I set

Polacy rozpoczęli ten mecz nieudaną zagrywką Fabiana Drzyzgi, lecz po udanym przyjęciu zagrywki i ataku Dawida Konarskiego było już 1:1. Estończycy dobrze weszli w to spotkanie i nie zamierzali okazywać respektu przed mistrzami świata. Obie drużyny punktowały na zmianę. Przewagę dwóch oczek dał nam, przy stanie 4:6, udany blok duetu Kłos-Drzyzga.





Estonia - Polska 0:0 (4:5)

Estonia: Kreek, Toobal, Juhkami, Teppan, Täht, Maar, Kollo, Rikberg, Raadik, Tammemaa, Tamme, Aganits, Keel, Puck

Polska: Nowakowski, Muzaj, Konarski, Komenda, Szalpuk, Leon, Wojtaszek, Drzyzga, Kubiak, Śliwka, Kochanowski, Zatorski, Bieniek, Kłos