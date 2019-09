ME siatkarzy

Polscy siatkarze pokonali w Amsterdamie Czarnogórców 3:0 w meczu mistrzostw Europy, a poza nimi awans do 1/8 finału z grupy D wywalczyli już też Holendrzy. W gr. C Macedończycy Płn. wygrali w Lublanie ze Słoweńcami 3:1, a bohaterem po raz kolejny był Nikola Gjorgiev.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ME siatkarzy. Czarnogóra - Polska 0:3. Marcin Komenda po meczu. Wideo

"Biało-Czerwoni" po rozegraniu czterech meczów mają na koncie komplet zwycięstw i są bardzo blisko awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w tabeli. Po dniu odpoczynku w czwartek na koniec tego etapu rywalizacji zmierzą się z Ukraińcami.

Reklama

Holendrzy we wtorek pokonali Estończyków 3:1 i także są już pewni miejsca w czołowej "16" turnieju.

Już wcześniej występ w 1/8 finału zagwarantowali sobie: Francuzi, Włosi i Bułgarzy (gr. A), Belgowie i brązowi medaliści ME 2017 Serbowie (gr. B) oraz broniący tytułu Rosjanie i Słoweńcy (gr. C).

Za niespodziankę można uznać zwycięstwo debiutujących w czempionacie Starego Kontynentu Macedończyków nad Słoweńcami. Formą imponuje Gjorgiev. Atakujący, który w sezonie 2017/18 bronił barw ONICO Warszawa, dzień wcześniej w meczu z Białorusinami (3:1) zdobył aż 37 punktów. We wtorek dołożył do dorobku swojej drużyny 24 "oczka".

Tegoroczna edycja ME jest pierwszą po powiększeniu liczby uczestników z 16 do 24. Faza grupowa odbywa się w Holandii, Belgii, Słowenii i Francji. Do 1/8 finału awansują po cztery ekipy z każdej z grup. Finał odbędzie się 29 września w Paryżu. Dzień wcześniej w stolicy Francji wyłoniony zostanie brązowy medalista.

Zdjęcie Trener polskich siatkarzy Vital Heynen / Maciej Kulczyński / PAP

Wyniki wtorkowych meczów:

Grupa A (Montpellier, Francja)

Grecja - Portugalia 1:3 (25:19, 21:25, 23:25, 17:25)

Włochy - Bułgaria 3:1 (22:25, 25:23, 25:21, 25:17)

tabela:

M Z P sety pkt

1. Francja 4 4 0 12-0 12 - awans do 1/8 finału

2. Włochy 4 4 0 12-3 12 - awans do 1/8 finału

3. Bułgaria 5 3 2 10-7 9 - awans do 1/8 finału

4. Portugalia 4 1 3 4-10 3

5. Grecja 5 1 4 5-13 3

6. Rumunia 4 0 4 2-12 0

Grupa B (Antwerpia, Belgia)

Austria - Hiszpania 2:3 (23:25, 28:26, 23:25, 25:23, 11:15)

Słowacja - Belgia 0:3 (23:25, 20:25, 15:25)

1. Belgia 4 4 0 12-2 11 - awans do 1/8 finału

2. Serbia 3 3 0 9-1 9 - awans do 1/8 finału

3. Słowacja 4 2 2 6-9 5

4. Niemcy 3 1 2 5-6 4

5. Hiszpania 4 1 3 6-11 3

6. Austria 4 0 4 3-12 1

Grupa C (Lublana, Słowenia)

Słowenia - Macedonia Płn. 1:3 (24:26, 28:30, 25:19, 24:26)

Turcja - Białoruś 3:1 (25:21, 26:24, 20:25, 25:19)

1. Rosja 4 4 0 12-2 12 - awans do 1/8 finału

2. Słowenia 4 3 1 10-4 9 - awans do 1/8 finału

3. Turcja 4 2 2 7-7 6

4. Macedonia Płn. 5 2 3 7-11 6

5. Finlandia 4 1 3 6-10 4

6. Białoruś 5 1 4 6-14 2

Grupa D (Rotterdam, Holandia)

Czarnogóra - Polska 0:3 (10:25, 17:25, 19:25)

Estonia - Holandia 1:3 (25:22, 19:25, 19:25, 20:25)

1. Polska 4 4 0 12-1 12 - awans do 1/8 finału

2. Holandia 4 3 1 9-4 9 - awans do 1/8 finału

3. Ukraina 3 2 1 6-5 6

4. Czechy 3 1 2 4-6 3

5. Czarnogóra 4 1 3 4-9 3

6. Estonia 4 0 4 2-12 0