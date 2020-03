Koronawirus w Wielkiej Brytanii atakuje coraz mocniej. W tej sytuacji do kibiców zaapelował Mateusz Klich. - To trudny czas, ale musimy przez niego przebrnąć - podkreśla reprezentant Polski i pomocnik Leeds United.

Klich cieszy się w Leeds dużym szacunkiem. Jest jednym z czołowych zawodników, a także ulubieńcem kibiców. Na jego cześć fani układają nawet piosenki.

Teraz Polak postanowił wykorzystać swoją popularność i w nagraniu zaapelował do Brytyjczyków, by w czasie pandemii byli odpowiedzialni.

- To trudny czas dla wszystkich, ale musimy przez niego przebrnąć. Stosujcie się do instrukcji rządu i słuchajcie ludzi, którzy wiedzą co robić w tym czasie. Myjcie dokładnie ręce i pomagajcie ludziom, którzy tego potrzebują - podkreśla Klich.

Koronawirus na wyspach nie ominął również świata futbolu. Zarażenie zostali m.in. Callum Hudson-Odoi z Chelsea Londyn, a także trener Arsenalu Mikel Artreta. Początkowo Brytyjczycy podchodzili bowiem do pandemii lekceważąco.

- Jestem mocno sfrustrowany tym, jak tutejszy rząd podchodzi do całej sytuacji - podkreślał bramkarz West Hamu i reprezentacji Polski Łukasz Fabiański (więcej TUTAJ ).

Teraz Brytyjczycy zmienili front walki i ludzie mają pozostać w domach.

- Ja i moja rodzina czujemy się dobrze, ale cały czas zostajemy w domowej izolacji. Mam nadzieję, że Wy robicie to samo, i że u Was również wszystko w porządku. Życzę Wam szczęścia i mile spędzonego czasu z rodzinami. Do zobaczenia - kończy nagranie Klich.

W Wielkiej Brytanii z powodu koronawirusa zmarło blisko 500 osób, zakażonych jest prawie 10 tys.

