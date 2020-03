Decyzja o przeniesieniu Euro na 2021 rok z pewnością nie zasmuciła kontuzjowanych piłkarzy, ale obnażyła wiele słabości europejskiej federacji piłkarskiej. Oto najwięksi wygrani i przegrani wtorkowej decyzji UEFA.

Wygrani:

Jerzy Brzęczek



Pewnie niewielu spodziewało się, że w 2021 roku Jerzy Brzęczek wciąż będzie selekcjonerem reprezentacji Polski. W XXI wieku jedynie dwóch trenerów utrzymało swoją posadę w kadrze po wielkim turnieju - Leo Beenhakker oraz Adam Nawałka. Brzęczek co prawda na turniej jeszcze nie pojechał, ale zyskał dodatkowy rok, by wcielić w życie swój pomysł na kadrę. Problemem może być jednak to, że po tak długiej przerwie, grę reprezentacji trzeba będzie budować właściwie od nowa.



Krystian Bielik



Zawodnik Leeds United zaliczył wejście smoka do kadry. 22-latek doskonale uzupełniał Grzegorza Krychowiaka w środku pola - imponował żelazną kondycją i mądrym zabezpieczaniem środka pola. Po dobrym meczu z Austrią i asystą przeciwko Izraelowi wydawało się, że na stałe wskoczy do wyjściowego składu. Doznał jednak fatalnej kontuzji zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie i na Euro miał nie pojechać. Przełożenie mistrzostw o rok sprawia jednak, że Bielik wraca do gry o wyjazd na ME.



Dawid Kownacki



Podobnie jak Bielik, Kownacki zerwał więzadła krzyżowe i jego gra w czerwcu nie byłaby możliwa. Sytuacja napastnika Fortuny Duesseldorf była jednak zupełnie inna - podczas gdy Bielik znajdował się na fali wznoszącej, "Kownaś" przeżywał chyba najtrudniejszy okres w karierze. Fortuna latem uczyniła z niego najdroższy transfer w historii klubu, ale polski napastnik przez cały sezon... nie strzelił ani jednego gola. Wiosną przyszłego roku zyska czas, by odbudować formę i ponownie zyskać zaufanie selekcjonera.



Przegrani:

Jakub Błaszczykowski



Ostatnie tygodnie przed pandemią koronawirusa były dla Błaszczykowskiego bardzo udane. Kapitan Wisły Kraków odbudował się fizycznie i prowadził swoją drużynę do pewnego utrzymania. Kuba ponownie był w dobrej formie i mógł liczyć na powołanie do reprezentacji. Nie jest wykluczone, że Błaszczykowski utrzyma wysoki poziom jeszcze przez rok, ale czas płynie dla niego ubłaganie - w 2021 roku skrzydłowy skończy 36 lat, a przecież już w ostatnich latach więcej czasu niż na boisku spędzał w lekarskich gabinetach.



UEFA



Pomysł z rozegraniem Euro w 12 różnych krajach od początku budził sporo kontrowersji i nie przypadł do gustu kibicom. Pandemia koronawirusa obnażyła wiele słabości decyzji UEFA, której głównym celem było ponowne zmaksymalizowanie zysków z turnieju. Europejska federacja wciąż utrzymuje, że format Euro na całym kontynencie zostanie utrzymany, ale same kraje zaczęły podchodzić do niego coraz bardziej sceptycznie.



Liga Narodów

Latem przyszłego roku miał odbyć się finał Ligi Narodów. Prawdopodobnie z powodu przełożonego Euro nie dojdzie on do skutku, więc już druga edycja rozgrywek zostanie storpedowana. Władze piłkarskie doprowadziły do sytuacji, w której "normalny" kalendarz jest zabójczy dla piłkarzy na najwyższym poziomie - natężenie meczów ligowych, pucharowych i reprezentacyjnych ogranicza do minimum możliwość przekładania spotkań. A przecież w 2021 roku miały odbyć się także rozszerzone Klubowe Mistrzostwa Świata. Pieniądze powoli przestają być jednak najważniejsze...

Zdjęcie Jerzy Brzęczek / AFP

WG