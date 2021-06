Czy Eriksen może wrócić na boisko? Szumowski odpowiada w "Gościu Wydarzeń" WIDEO |

Zdaniem Łukasza Szumowskiego Christian Eriksen będzie mógł wrócić do futbolu.







- Są piłkarze, którzy grają z kardiowerterami defibrylatorami chociaż to wymaga bardzo precyzyjnego ustawiania, bo kardiowerter reaguje na szybkie rytmy, a piłkarz siłą rzeczy jak biegnie, jak ma sprint, przyspiesza mu serce - wyjaśnił. - Chodzi o to, żeby kardiowerter nie włączył się i nie dał tego "kopa" nie wtedy, kiedy nie trzeba - powiedział były minister zdrowia.