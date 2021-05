Reprezentacja Polski. WAGs są już w Opalenicy. "Brakuje tylko słonka". Wideo WIDEO |

Żony, dziewczyny i partnerki reprezentantów Polski są już w Opalenicy. Jako pierwsza do podpoznańskiej miejscowości, już we wtorek dotarła Anna Lewandowska. W nocy z wtorku na środę w Hotelu REMES zameldowała się rodzina Mateusza Klicha. W środę do Opalenicy docierały wybranki serca pozostałych piłkarzy. "Do dyspozycji reprezentacji Polski, która przygotowuje się do mistrzostw Europy jest 108 pokojów. Rozmawiałem z Anną Lewandowską. Jest bardzo zadowolona z pobytu u nas. Przekazała, że brakuje tylko słonka" - powiedział w rozmowie z Interią dyrektor Hotelu REMES Jakub Wrobiński. Tylko w Interii zdjęcia rodzin reprezentantów, które wypoczywają w Opalenicy.