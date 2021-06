Euro 2020. Jakub Świerczok odpowiada Interii: Bramka z Rosją nie zmieniła mojej mentalności WIDEO |

- Czy jestem z siebie zadowolony po meczu z Rosją w którym zdobyłem bramkę? Na pewno mnie to cieszy, ale też nie zmieniło to mojej mentalności. Cały czas skupiam się nad tym, aby pokazywać się na treningach z jak najlepszej strony. Było parę niedociągnięć, myślę, że zagrałem niezły mecz - odpowiedział na pytanie naszego dziennikarza podczas konferencji prasowej w Opalenicy, gdzie do Euro 2020 przygotowuje się nasza kadra napastnik reprezentacji Jakub Świerczok.