Prawda Futbolu. Boniek: Krzysztof Piątek się wspaniale wkomponował w kadrę. Wideo

Prawda Futbolu. Boniek: Krzysztof Piątek się wspaniale wkomponował w kadrę.

Roman Kołtoń i prezes PZPN-u Zbigniew Boniek rozmawiają nie tylko o kadrze. Paulo Sousa powołał 26 zawodników na finały Euro 2020. Jak nominacje widzi "Zibi"? Ile waży tytuł mistrza Polski dla Legii? Dlaczego w kadrze na finały ME nie ma nikogo z zespołu Czesława Michniewicza? Jak patrzy na zakończenie kariery przez Łukasza Piszczka? Co dalej z Wisłą, której współwłaścicielem jest Kuba Błaszczykowski? Co z szansami polskich klubów na grupę Ligi Europy, czy Ligi Konferencji - w rundach wstępnych wystartują Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Śląsk Wrocław.



Cały odcinek:

https://www.youtube.com/watch?v=tOp27IJN5k4