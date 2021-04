Maciej Sawicki dla Interii: Sousa zostanie zaszczepiony w ten weekend lub w poniedziałek. Wideo WIDEO |

Paulo Sousa zostanie zaszczepiony przeciwko koronawirusowi w ten weekend lub w najbliższy poniedziałek wraz z całym swoim sztabem. Będzie też oglądał finał Pucharu Polski w Lublinie pomiędzy Arką Gdynia a Rakowem Częstochowa. Szczepienia dla naszych reprezentantów będą dobrowolne. Czy Robert Lewandowski się zaszczepi? Na ile go znam, a wiem, że się interesuje szczepionkami to on się zaszczepi - mówi w rozmowie z Interią sekretarz generalny PZPN Maciej Sawicki.