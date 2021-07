- Wczoraj dzwoniłem do Paulo Sousy, bo przyjeżdża niedługo do Polski, i powiedziałem mu, że jest dobrym trenerem. Dodałem jednak, że jak nie ugra tego, co ma ugrać, to nikt go nie będzie tak oceniał. Jeżeli nie będzie wyniku sportowego, to w Polsce tego nikt nie zaakceptuje - zdradził Boniek.

Ustępujący ze stanowiska prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej podkreślił kilkukrotnie, że piłka to prosta gra, a reprezentacja Polski na Euro nie wyszła z grupy przez niuanse i szczegóły.

Zbigniew Boniek o Paulo Sousie: Do końca swojej pracy będzie kojarzony ze mną

- Sousa powiedział, że zdaje sobie z tego sprawę, a także, że nadal chce grać ofensywnie. Taka jest jego filozofia, chce to poprawiać, więc niech to robi. Sousa do końca swojej pracy będzie kojarzony ze mną. Jeśli nie zakwalifikuje się do mistrzostw świata, to będzie porażka wszystkich, także moja, choć nie będę już prezesem PZPN - zaakcentował wiceprezydent UEFA.

W kolejnych fragmentach programu Zbigniew Boniek odpowiadał na pytanie dotyczące także wyborów nowego prezesa PZPN, a także o jego zdanie na temat komentatorów sportowych.



Cały program można oglądać klikając w ten link.



