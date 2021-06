Nie jest tajemnicą, że Kozłowski trafił do notesów skautów wszystkich największych klubów europejskich. Dziś włoski portal calciomercato.it donosi, że najmocniej zainteresowani młodym Polakiem są działacze Juventusu i Barcelony. To właśnie te dwa kluby mają stoczyć decydującą walkę o pomocnika.

W grze o Kozłowskiego także BVB i Bologna

Jak informuje calciomercato.it, w grze o pozyskanie Kacpra Kozłowskiego jest także Borussia Dortmund i Bologna. To, do którego klubu trafi pomocnik, ma rozstrzygnąć się po mistrzostwach Europy. Dobry występ na turnieju może zresztą jeszcze bardziej podnieść cenę Kozłowskiego. Teraz portal Transfermarkt.de wycenia go na 5 milionów euro. Jeśli jednak zawodnik Pogoni utrzyma impet z meczu z Islandią, kwota może poważnie wzrosnąć.

Wszystko wskazuje więc na to, że włodarze szczecińskiego klubu będą podchodzili do ewentualnych negocjacji w bardzo dobrym położeniu. Popyt na zawodnika jest ogromny, a klub jest w na tyle dobrej sytuacji, że nie musi przyjmować pierwszej lepszej okazji. Na klubowych korytarzach da się nawet usłyszeć, że władze Pogoni najchętniej zostawiłby piłkarza na jeszcze jeden sezon w Szczecinie. Zwłaszcza że w lipcu Portowcy rozpoczną bój o fazę grupową Ligi Konferencji Europy.

Jakub Żelepień