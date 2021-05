Reprezentacja Polski w Opalenicy. Miasto powitało ją w niecodzienny sposób

Reprezentacja przebywać będzie w Opalenicy w początkowej fazie przygotowań do startu na Euro. Przez pierwsze dni towarzyszyć im będą rodziny, które mogą przyjechać w środę i wyjada w niedzielę. Zgrupowanie w Opalenicy potrwa do 8 czerwca. W jego trakcie polscy piłkarze zagrają dwa towarzyskie spotkania - 1 czerwca z Rosją we Wrocławiu i 8 czerwca z Islandią w Poznaniu. Od 9 czerwca bazą kadry będzie hotel w Sopocie, a turniej Euro rusza 11 czerwca, przy czym biało-czerwoni mecz pierwszy mecz ze Słowacją rozegrają 14 czerwca w St. Petersburgu.



Euro 2020 Euro 2020. Piłkarze zjeżdżają się do Opalenicy

Opalenica przygotowała się na przyjęcie kadry narodowej - nie tylko ośrodki treningowe, ale i samo miasto. Stanęły w nim figury kadrowiczów. "Od dzisiaj możemy już spotkać część zawodników reprezentacji Polski w piłce nożnej na ulicach Opalenicy. Nasze powołania otrzymali: Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński, Łukasz Fabiański, Kamil Glik, Kamil Grosicki, Grzegorz Krychowiak, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Wojciech Szczęsny i Piotr Zieliński. Drużyna zagra w ustawieniu taktycznym: 3-3-3-2 z podwójną gardą na bramce." - zażartował nawet Urząd Miasta Opalenica, pokazując zdjęcia polskich piłkarzy.





Opalenica gościła Portugalię

Wielkopolskie miasteczko Opalenica, leżące ok. 40 km od Poznania, doczekało się goszczenia Polaków przed takim ważnym turniejem. W 2012 roku tutejszy ośrodek Remes był bazą reprezentacji Portugalii podczas jej startu na Mistrzostwach Europy organizowanych w Polsce i na Ukrainie. Portugalczycy mieli tu przebywać tylko podczas fazy grupowej, ale zachwyceni zostali do końca turnieju. Spotykali się z mieszkańcami, jeździli to na rowerach, chodzili na wycieczki i pizzę. Odwiedził ich również w Opalenicy legendarny piłkarz Eusebio.