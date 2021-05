Uwaga! Relacja nie odświeża się automatycznie. Wciśnij F5.

W poprzednich konferencjach prasowych uczestniczyli Robert Lewandowski, kapitan reprezentacji Polski, oraz Jakub Moder. Dziś na pytania dziennikarzy odpowie Tomasz Kędziora.



Obrońca Dynama Kijów ma za sobą udany sezon ligowy. U Paulo Sousy na zgrupowaniu jest dopiero po raz pierwszy - został bowiem pominięty na marcowej liście powołanych.

Tomasz Kędziora o swojej roli w zespole:



- Rozmawiałem z trenerem Sousą. To otwarty człowiek, rozmawia z zawodnikami. Rozmawialiśmy o sytuacjach boiskowych i o tym, czego ode mnie wymaga. Sytuacja jest jasna.



O braku powołania w marcu:

Reklama

- W marcu nie zostałem powołany na mecze eliminacji MŚ. Trener zadzwonił wtedy i powiedział, że wybiera innych zawodników, ale dalej na mnie liczy. W klubie grałem wszystkie mecze i jestem gotowy, by pomóc reprezentacji.



- Cieszę się, że zostałem powołany. Stresu i nerwów nie ma. Rozegrałem dużo spotkań na poziomie międzynarodowym, jestem gotowy na każde wyzwanie.

O kontakcie z trenerem:



- Każdy zawodnik czekał na powołanie na Euro, ja również. Przed tym zgrupowaniem nie rozmawiałem z trenerem, tylko po przyjeździe. Nie ma już potrzeby, by mówić o tym, co było wcześniej.



O swojej pozycji u Sousy:

- Jeśli chodzi o moją pozycję, to zagram tam, gdzie trener będzie chciał. Mogę grać jako jeden ze środkowych obrońców, mogę jako wahadłowy. W klubie gram na prawej obronie, ale kilka meczów rozegrałem też na środku obrony.



O swojej karierze:

- Mam nadzieję, że top jeszcze przede mną. Chcę grać jak najlepiej w każdym spotkaniu. Mogę wstawić sobie do gabloty puchary na Ukrainie, ale wszystko jeszcze przede mną.



O powołaniu:

- Tak, dowiedziałem się, że jestem powołany podczas konferencji prasowej trenera Sousy. Dlaczego to takie ważne? Nie rozumiem.



O Wielkopolsce:



- Czuję się tu jak w domu, spędziłem tu większość mojego życia.



O regularnej grze w Dynamie i zmęczeniu:

- Sezon skończyłem troszkę wcześniej, bo 13 maja meczem o Puchar Ukrainy. Odpocząłem, potem trenowałem indywidualnie. Myślę, że jestem przygotowany optymalnie.



O trenerze Lucescu:



- Nie myśleliśmy, że wygramy trzy trofea, bo poprzedni sezon nie był taki dobry, graliśmy o drugie miejsce. Po przyjściu trenera Lucescu, który pracował wcześniej w Szachtarze, co różnie ludzie odbierają na Ukarinie, był to strzał w dziesiątkę. Nasza gra zmieniła się diametralnie, choć nie zrobiliśmy żadnych transferów. Myślę, że sam także się rozwinąłem. Był to dla mnie pierwszy sezon w Lidze Mistrzów, to dla mnie duże wyróżnienie. Trener Lucescu rozmawia z zawodnikami i zwraca uwagi na sporo szczegółów.



- W Dynamie wszystko jest na najwyższym poziomie. Trener ma już 76 lat, ale nie widać tego po nim. Ma tyle energii, że zaraża nią zawodników.

O finale Ligi Europy:



- Graliśmy w tych rozgrywkach, więc mnie interesują. Odpadliśmy z Villarrealem, to drużyna na najwyższym poziomie. Myślę, że mecz z Man United będzie wyrównany, ale to właśnie moja ulubiona drużyna. Wychowałem się na zespole Fergusona i trzymam dziś kciuki za Manchester.



O meczach z Villarrealem:

- Pierwsze spotkanie w Kijowie przegraliśmy 0-2, ale mieliśmy swoje sytuacje. Traciliśmy bramki ze stałych fragmentów, po naszych błędach. Na wyjeździe straciliśmy bramkę w pierwszej połowie, co odebrało nam wiary i energii. To dobra drużyna, Moreno jest świetnym napastnikiem, dostał zresztą powołanie do reprezentacji Hiszpanii.