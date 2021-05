Krychowiak po zakończeniu sezonu w lidze rosyjskiej udał się na krótki urlop do Egiptu. Stamtąd miał przylecieć do Wielkopolski, ale nie obyło się bez problemów.



Z powodu opóźnionych lotów pomocnik dostał zgodę na jednodniowy poślizg. Ponieważ jego samolot nie zdążyłby na przesiadkę we Frankfurcie, ostatecznie miał wylądować prywatnym samolotem w Poznaniu.



Krychowiak już trenował w Opalenicy

Krychowiak ostatecznie szczęśliwie dotarł na zgrupowanie reprezentacji. Wziął już udział w środowej sesji treningowej.



Według informacji Pawła Pawłowskiego z RMF FM w zajęciach zabrakło jednak kilku ważnych zawodników reprezentacji. Mowa o Robercie Lewandowskim, Kamilu Jóźwiaku, Arkadiuszu Miliku, Jakubie Moderze, Macieju Rybusie i Pawle Dawidowiczu.





Zdjęcie Grzegorz Krychowiak /David S. Bustamante/Soccrates /Getty Images

WG