Mecz Polska - Rosja to przedostatni sprawdzian drużyny Paulo Sousy przed przełożonym na 2021 rok Euro 2020. W Dzień Dziecka, czyli we wtorek 1 czerwca, reprezentacja Polski podejmie Rosję w meczu towarzyskim we Wrocławiu. Tydzień później, we wtorek 8 czerwca, w Poznaniu odbędzie się mecz Polska - Islandia - ostatni test przed mistrzostwami Europy.



Reprezentacja Polski do Wrocławia przyjedzie tylko na sam mecz z Rosją, nie będzie nocowała po spotkaniu na Dolnym Śląsku.





Polska - Rosja. Reprezentacja Paulo Sousy bez kilku piłkarzy w składzie

Reklama

Paulo Sousa podczas ogłaszania kadry na Euro 2020 poinformował, że pierwszym bramkarzem Polski na mistrzostwach Europy będzie Wojciech Szczęsny. Selekcjoner podał jednocześnie, że Wojciech Szczęsny nie zagra w pierwszej jedenastce w meczu Polska - Rosja. - Już teraz mogę powiedzieć, że pierwszy mecz towarzyski [czyli Polska - Roska - przyp. red.] rozpocznie inny bramkarz, niż Szczęsny, ale to Wojtek jest naszą jedynką - stwierdził Portugalczyk. Ta wypowiedź Paulo Sousy oznacza, że Wojciech Szczęsny może wejść na boisko w meczu Polska - Rosja w trakcie gry, ale raczej trzeba się spodziewać, że w bramce stanie Łukasz Fabiański i/lub Łukasz Skorupski.



Poza tym, w reprezentacji Polski w meczu z Rosją zabraknie też kilku piłkarzy z powodów zdrowotnych. - Trzech piłkarzy nie trenuje na boisku: Maciej Rybus, Paweł Dawidowicz i Arkadiusz Milik, ale stopniowo po meczu Polska - Rosja będą wprowadzani do treningów. Pewnie w tygodniu na przełomie maja i czerwca cała trójka będzie już normalnie trenowała z resztą grupy. W meczu z Rosją jednak nie zagrają - mówił na jednej z wcześniejszych konferencji prasowych rzecznik PZPN, Jakub Kwiatkowski.



Nie wiadomo też, czy uraz odniesiony na treningu, pozwoli na występ Kacpra Kozłowskiego w meczu Polska - Rosja.



Piotr Zieliński nie wystąpi w meczu Polska - Rosja z powodów rodzinnych. Pomocnik Napoli właśnie został ojcem.





Polska - Rosja. Co z biletami i maseczkami na stadionie?

Bilety na mecz Polska - Rosja we Wrocławiu nie są już dostępne w systemie biletowym PZPN na stronie bilety.laczynaspilka.pl (w zależności od kategorii, kosztowały 120 zł, 90 zł i 70 zł). Mecz będzie mogło obejrzeć ok. 21,5-22 tys. kibiców. Stadion we Wrocławiu będzie mógł być wypełniony w połowie.



Organizatorzy meczu Polska - Rosja podkreślają, że maseczki nie trzeba mieć założonej podczas przebywania na swoim miejscu na trybunie. Maseczka jest jednak obowiązkowa na korytarzach i promenadach pod trybunami. Przed wejściem na stadion we Wrocławiu na mecz Polska - Rosja, obsługa będzie prowadziła dezynfekcję rąk wchodzących kibiców. W trakcie meczu Polska - Rosja pracownicy z dozownikami płynu dezynfekcyjnego będą obecni na promenadach pod trybunami, w pobliżu toalet.

Polska - Rosja. Gdzie oglądać transmisję tv i stream online?

Mecz Polska - Rosja rozpocznie się o godz. 20.45. Transmisja telewizyjna w TVP 1 i w TVP Sport, transmisja internetowa (stream online) na sport.tvp.pl.

Sędzią meczu Polska - Rosja będzie Hiszpan Marco Guida.





BN