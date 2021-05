Adam Nawałka nie zabiera publicznie głosu. Jednak patrząc na skład, który delegował w pierwszym meczu mundialu, ostrzega Paulo Sousę. Przeciwko Senegalowi zagrało wielu piłkarzy mających ogromne problemy w swoich klubach. Już w poniedziałek Paulo Sousa powoła 26 piłkarzy na finały Euro. Pytanie, kto to będzie? I jaki skład deleguje na pierwsze spotkanie - ze Słowacją?

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Roman Kołtoń o wyczynach Roberta Lewandowskiego. Wideo INTERIA.TV

Wygranie pierwszego meczu w finałach wielkiej imprezy jest absolutnie kluczowe. W 2002 przegraliśmy w Korei i nie wyszliśmy z grupy. W 2006 doznaliśmy porażki z Ekwadorem i nie wyszliśmy z grupy. W 2008 polegliśmy z Niemcami i nie wyszliśmy z grupy. W 2012 padł remis z Grecją i również nie awansowaliśmy do fazy pucharowej. W 2016 w pierwszym starciu pokonaliśmy Irlandię Północną w Nicei i nie tylko awansowaliśmy do 1/8 finału, ale nawet zagraliśmy ćwierćfinał. W 2018 znowu przegraliśmy pierwszy mecz - z Senegalem - i nie wyszliśmy z grupy na mundialu.

Reklama

Skład delegowany przez Adama Nawałkę na murawę stadionu Spartaka w Moskwie stanowi memento dla Paulo Sousy. "Mazurka Dąbrowskiego" w stolicy Rosji na murawie wysłuchali: Szczęsny (w Juve zmiennik Buffona) - Piszczek (w trakcie sezonu miał kontuzję), Cionek (bo z powodu kontuzji barku nie mógł grać Glik), Pazdan, Rybus - Błaszczykowski (tylko 708 minut w całym sezonie, z czego większość jesienią 2017!), Krychowiak (zagrał mniej minut w sezonie niż Grosicki!), Zieliński, Grosicki - Milik (tylko 543 minuty w sezonie!), Lewandowski. To się nie mogło udać...



Noty "Prawdy Futbolu" po tym meczu (w skali 1-10): Szczęsny 4 - Piszczek 3, Cionek 3, Pazdan 5, Rybus 5 - Błaszczykowski 2 (Bednarek 5), Krychowiak 5, Zieliński 3, Grosicki 4 - Milik 2, Lewandowski 5. Kownacki i Bereszyński - "na plus"...

Reprezentacja Polski. Wyróżniali się w Arłamowie, ale do Rosji nie polecieli...

Przed turniejem w Rosji Nawałka powołał aż 35 zawodników, ale trzech skreślił jeszcze przed zgrupowaniem w Arłamowie - Kądziora, Piątka i Matuszewskiego. Ten ostatni miał ciężką kontuzję, ale wyleczył się. Jednak w Lechu był tylko rezerwowym u Bjelicy. 30 maja kontuzji biodra doznał Skorupski. 4 czerwca do domu Nawałka odesłał Mączyńskiego, Dawidowicza, Frankowskiego, Kamińskiego, Kędziorę, Szymańskiego, Wilczka i Żurkowskiego. Z tym, że Kamiński ostatecznie stawił się w Warszawie, tuż przed wylotem do Rosji, bo Glik miał uraz barku. Gdy okazało się, że obrońca Monaco poleci na mundial, Kamiński znowu został skreślony. Z kolei Mączyński miał kontuzję.



Bogdan Cisak z teamu "Prawda Futbolu" zaznacza: "Według raportu Nawałki był to uraz odcinka lędźwiowego kręgosłupa, ale w mediach pojawiła się informacja o urazie mięśnia dwugłowego". Tak, czy inaczej - piłkarz do dziś ma żal do Nawałki, że nie zabrał go na wielką imprezę. Uważa, że mógł się wyleczyć w kilka dni...

Prezes PZPN, Zbigniew Boniek, po doświadczeniach z 2018 roku, namawiał Paulo Sousę, aby nie urządzał swego rodzaju kastingu. Boniek mówi: "Na treningach w Arłamowie zdecydowanie wyróżniali się Frankowski i Szymański, ale jednak nie dostali szansy pojechania na mistrzostwa świata. Drużyna obserwuje takie sytuacje. Nie jest to dobre dla klimatu". Stąd Portugalczyk nominuje w poniedziałek 26 nazwisk, a kilku piłkarzy wskaże na liście rezerwowych. Ostatnio przygotowywałem listę dla "Kickera" 26 zawodników, którzy powinni znaleźć się w ostatecznej kadrze. Materiał wysłałem 7 maja, kierując się myśleniem Paulo Sousy - tym, co wynikało z marcowych powołań, z wystawionych składów z Węgrami, Andorą i Anglią, z taktyki którą chce grać (1-3-5-2 lub 1-3-4-2-1).

Frankowski, Kownacki, Świerczok...

Według najnowszych informacji Portugalczyk przymierza Przemysława Frankowskiego z Chicago Fire. 26-letni zawodnik może się przydać na wahadle lub skrzydłach, choć osobiście widziałbym Roberta Gumnego, który po ciężkich pierwszych miesiącach w Augsburgu, pokazuje umiejętności w Bundeslidze. Frankowski zagrał zaledwie 5 meczów w MLS - 429 minut. 22-letni Gumny na 22 spotkania w lidze i 2 mecze w Pucharze Niemiec - łącznie 1286 minut. W dodatku prawy obrońca grywał również na lewej stronie defensywy i na wahadle.

Ostatnio w 2. Bundeslidze liczby - bramki i asysty - zaczął łapać Dawid Kownacki (26 meczów ligowych - 7 goli, 5 asyst, 1375 minut na boiskach). "Kownaś" doznał lekkiego wstrząsu mózgu, ale mógłby być pożyteczny w kadrze Polski - również ze względu na wszechstronność . Stąd w moim typowaniu teraz ma wyższe notowania niż Przemysław Płacheta (tylko 1117 minut w Championship, to Kamil Jóźwiak aż 2690 minut!).

Kontuzja Krzysztofa Piątka to wielka strata. Boniek na TT zaznaczył: "Piątek idealnie pasował do tej drużyny - zawsze pozytywny, ławka, czy boisko. Pierwszy do treningu, lubiany przez wszystkich". Kontuzja kostki "Pio" to szansa dla Jakuba Świerczoka, który w Ekstraklasie strzelił 14 goli i zaliczył 2 asysty. 28-letni napastnik Piasta byłby jednym z dwóch piłkarzy PKO Bank Polski Ekstraklasy w kadrze na finały wielkiej imprezy, obok rewelacyjnego Kamila Piątkowskiego z Rakowa.

26 wytypowana dla "Kickera" 7 maja:

Bramkarze (3):

Szczęsny, Fabiański, Skorupski

Obrońcy (10):

Bereszyński, Kędziora, Glik, Bednarek, Piątkowski, Dawidowicz, Helik, Rybus, Reca, Gumny

Pomocnicy (9):

Krychowiak, Klich, Moder, Zieliński, Jóźwiak, Szymański, Płacheta, Grosicki, Kozłowski

napastnicy (4):

Lewandowski, Milik, Piątek, Świderski

26 typowana - dla Polsatsport.pl i Interii - 15 maja:

Bramkarze (3):

Szczęsny, Fabiański, Skorupski

Obrońcy (9):

Bereszyński, Kędziora, Glik, Bednarek, Piątkowski, Dawidowicz, Helik, Rybus, Reca

Pomocnicy (10):

Krychowiak, Klich, Moder, Zieliński, Szymański, Jóźwiak, Frankowski, Kownacki, Grosicki, Kozłowski

napastnicy (4):

Lewandowski, Milik, Świderski, Świerczok

Wejdź na kanał "Prawda Futbolu"

Roman Kołtoń, "Prawda Futbolu"