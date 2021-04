Według informacji "The Sun" Dublin w środę ogłosi, że rezygnuje z roli gospodarza spotkań tegorocznych, piłkarskich mistrzostw Europy. Dwa spotkania w tym mieście rozegrać ma reprezentacja Polski.

Kadra Paulo Sousy w Irlandii ma się mierzyć ze Słowacją (14 czerwca) i Szwecją (23 czerwca). Całkiem możliwe jednak, że starcia te zostaną przeniesione.

Według informacji "The Sun" Dublin wycofa się bowiem z roli gospodarza. Jak donoszą dziennikarze, cztery planowane tam starcia "przejmie" Anglia, choć ich dokładna lokalizacja pozostaje póki co zagadką. Pod uwagę brane są obiekty w Manchesterze i Londynie.



Ostateczna decyzja od miast-gospodarzy ma wpłynąć do UEFA w środę 7 kwietnia. Wcześniej swoje obawy i sugestie dotyczące możliwej rezygnacji z organizacji imprezy przekazywały także Monachium i Bilbao.



W czwartek odbędzie się spotkanie UEFA w sprawie ostatecznych ustaleń dotyczących miast-gospodarzy. Oficjalnego komunikatu w tej sprawie, można spodziewać się w piątek 9 kwietnia.



Obok dwóch wymienionych wcześniej spotkań z udziałem naszej kadry, w Dublinie mają się odbyć również mecze: Szwecja - Słowacja (18 czerwca) i jedno ze starć 1/8 finału.



