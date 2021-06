Do prezentu dołączony był list, w którym Hiszpanie wyjaśniają, dlaczego zdecydowali się na taki gest. "Wciąż pamiętamy waszą niesamowitą gościnność podczas Euro 2012. To w bazie treningowej w Gniewinie i na pięknym stadionie w Gdańsku rozpoczęła się nasza droga po tytuł. Spędziliśmy wtedy w Polsce trzy tygodnie i czuliśmy się jak u siebie" - napisali.

W 2012 roku podczas mistrzostw Europy, których gospodarzami byli Polska i Ukraina, Hiszpanie w meczach grupowych rozgrywanych w Gdańsku, pokonali Irlandię i Chorwację, a także zremisowali z Włochami. W fazie pucharowej wygrali z Francją i Portugalią. W finale rozbili Włochów 4-0.

Do hotelu w Sopocie, w którym stacjonuje reprezentacja Polski przysłali prezenty dla kadrowiczów i sztabu. W kartonowym pudełku znalazły się wina bezalkoholowe Sangre de Toro, a także szalik reprezentacji "La Roja".

"Teraz my mówimy 'Mi casa es tu casa', co oznacza, że witamy Was z otwartymi ramionami. 19 czerwca w Sewilli zostanie rozegrany mecz Euro 2020 Hiszpania - Polska. To dla nas zaszczyt, że możemy się zrewanżować i przekonać Was o hiszpańskiej gościnności. Na dobry początek przesyłamy Wam coś z czego słynnie Hiszpania - wino od sponsora naszej reprezentacji winnicy Familia Torres. Wszystkiego najlepszego na Euro" - czytamy w liście.



