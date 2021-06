Euro 2020 - reprezentacja Polski ​Hiszpania - Polska 1-1 na Euro 2020. Szanse ocalone w Sewilli

Robert Lewandowski popisał się znakomitym strzałem głową w meczu z wyżej notowaną Hiszpanią i zdobył gola dającego Polsce remis. Dzięki takiemu wynikowi "Biało-Czerwoni" nadal pozostają w grze o wyjście z grupy.



- Na pewno strzelenie bramki było fantastycznym uczuciem, jednak przede wszystkim cieszy fakt, że udało się rozegrać taki mecz. Dziś od pierwszej minuty widać było determinację oraz wolę walki i pomimo straconej bramki, dalej realizowaliśmy nasze założenia i wierzyliśmy, że możemy wyjechać stąd z punktami - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z "TVP Sport".

- Nie pozwalaliśmy też Hiszpanom na postawienie kropki nad "i". Oczywiście posiadali oni przewagę, także w kwestii obecności przy piłce, ale dobrze prezentowaliśmy się w defensywie. Myślę, że jest to zasłużony remis. Teraz czeka nas trzecie spotkanie, w którym nie będziemy faworytem, lecz musimy podejść do niego z taką samą determinacją

Euro 2020. Robert Lewandowski: W kolejnym meczu nie będziemy faworytami

Napastnik reprezentacji Polski stwierdził, że piłkarze odczuwają lekki niedosyt, ale muszą szanować wynik.



- Na pewno jest lekki niedosyt, ponieważ gdybyśmy wszystko idealnie zrobili, to moglibyśmy wygrać ten mecz. Dopóki mamy wolę walki to nawet, gdy nieco zabraknie umiejętności, jest to kwestią drugorzędną. Dziś udowodniliśmy, że tą determinacją możemy dużo zdziałać.

- Musimy jednak pozostać na ziemi. Mamy obecnie jeden punkt, a nas czeka kolejny mecz, gdzie nie będziemy faworytem. Na boisku ponownie musi być widoczne zaangażowanie i wola walki.

W grupie E z Polską rywalizują Szwecja, Hiszpania oraz Słowacja.



