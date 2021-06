Michał Białoński, Interia: Jak pan zareagował na porażkę ze Słowacją?

Zbigniew Boniek, prezes PZPN-u: - Bardzo sobie skomplikowaliśmy sytuację. Nie przypominam sobie, aby reprezentacja Polski po pierwszym przegranym meczu na turnieju odniosła jakikolwiek sukces. Natomiast to wcale nie przeszkadza myśleć pozytywnie. Będziemy grali do końca. Piłkarze, jadąc na wielką imprezę, mają zawsze wielkie marzenia. Ja je miałem jako piłkarz, a potem jako prezes. Czasami się one spełniają, ale nie zawsze. Piłkarze są gotowi.

- W 1982 r. na początek MŚ zremisowaliśmy z Włochami i Kamerunem. Krytyka była jeszcze większa niż teraz. Jakoś sobie z tym poradziliśmy. Każda porażka jest przykra, szczególnie w meczu, w którym wszystkie wskazówki od "a" do "z" mówiły, że jesteśmy drużyną lepszą. Gdybyśmy wyrzucili jeden epizod z tego meczu, czyli pierwszą bramkę, to przez cały mecz byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą. Nie wygraliśmy, tylko Słowacy to zrobili, chwał im. Musimy cierpieć i robić swoje.

Sęk w tym, że na MŚ 1982 r. w trzecim meczu rozbiliśmy Peru 5-1, a teraz rywal jest jednak trudniejszy - Hiszpania.

- O taktyce się nie wypowiadam, to rola trenera. Marzenia nie zawsze się spełniają. Te Turków się nie spełniły. Mam nadzieję, że nasze się spełnią.

Nie żałuje pan zmiany trenera? Z Jerzym Brzęczkiem nie przegrywaliśmy takich meczów jak ten ze Słowacją.

- Absolutnie nie myślałem w ten sposób. Uważam, że mamy dobrego trenera, co potwierdzają wszyscy, którzy na co dzień z nim współpracują. Rozumiem, że na razie ta praca nie odpala, bo wyniki są nie takie, jakich chcemy i brakuje szczęścia. Gdybyśmy je mieli, to byśmy pewnie z Anglią nie przegrali na Wembley. W piłce wszystkich weryfikują rezultaty.

A jeśli na Euro przegramy wszystkie mecze, to zwolni pan Sousę?

- Na pewno tego nie zrobię. Wręcz przeciwnie, chciałbym, abyśmy mieli w Polsce ze sześciu takich Sousów, którzy uczą piłkarzy odważnej gry w piłkę, a nie tylko defensywy i wybijania po trybunach. Z Sousą mamy nadzieję wygrać awans na MŚ. Polska za mojej kadencji zawsze awansowała na ME i MŚ. Nie stać naszej piłki na opuszczanie takich imprez. Ja Sousy nie zwolnię, ale nie wiem, co zrobi mój następca.

